سياسة
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أطباء يحتالون على رافضين للتطعيم ضد كورونا في اليونان.. ماذا فعلوا؟
كشفت وسائل إعلام يونانية عن عملية احتيال قام بها مجموعة من الأطباء، عبر حقن مناهضي التطعيم بمحلول ملحي بدلاً من لقاحات كورونا الحقيقية، مقابل مبلغ مالي.
أطباء يحتالون على رافضين للتطعيم ضد كورونا في اليونان.. ماذا فعلوا؟
تلقى الأطباء المبالغ المالية ثم حقنوهم بلقاح كورونا الحقيقي بدلاً من المحلول الملحي / AFP
8 نوفمبر 2021

كشفت وسائل إعلام يونانية عملية احتيال قامت بها مجموعة من الأطباء، عبر حقن مناهضي التطعيم ضد فيروس كورونا بمحلول ملحي بدلاً من لقاحات كورونا الحقيقية، مقابل مبلغ مالي.

ووفق موقع "مير-24" الروسي، دفع بعض الأشخاص من مناهضي التطعيم مبلغاً مالياً قدره 400 يورو مقابل حقنهم باللقاح الزائف. لكن في الحقيقة تلقى الأطباء المبالغ المالية ثم حقنوهم بلقاح كورونا الحقيقي بدلاً من المحلول الملحي.

وللتمكن من ارتياد بعض الأماكن، يخضع اليونانيون غير الملقحين لفحص كورونا مرتين في الأسبوع، إلا أنّ بعضها يفرض على المواطنين حمل شهادة توثق تلقي أصحابها اللقاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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