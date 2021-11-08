سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور | أقمار صناعية ترصد استخدام مجمع تدريب صيني نماذج عسكرية أمريكية
أظهرت صور التُقطت بالأقمار الصناعية، الاثنين، بناء الجيش الصيني نماذج بالحجم الطبيعي على شكل حاملة طائرات وسفن تابعة للبحرية الأمريكية، فيما يبدو مجمع تدريب جديد في صحراء شينغيانغ.
بالصور | أقمار صناعية ترصد استخدام مجمع تدريب صيني نماذج عسكرية أمريكية
تقرير البنتاغون السنوي عن قدرات الصين العسكرية ذكر أنها قد تمتلك "700 رأس نووي بحلول عام 2027" / AFP
8 نوفمبر 2021

أظهرت صور التُقطت بالأقمار الصناعية، بناء الجيش الصيني، نماذج بالحجم الطبيعي على شكل حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية، وسفن حربية أمريكية أخرى، ربما لاستخدامها باعتبارها أهدافاً للتدريب في صحراء شينغيانغ.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التابعة لشركة ماكسر، والتي التُقطت الأحد، الإطار الخارجي بالحجم الطبيعي، لحاملة طائرات أمريكية، ومدمّرتين على الأقل للصواريخ الموجهة من فئة "أرلي بيرك"، بُنيت فيما يبدو كمجمع تدريب جديد في صحراء تكلامكان.

وقال المعهد البحري الأمريكي، نقلًا عن شركة الاستخبارات الجغرافية المكانية "أول سورس أناليسيس": إنّ المجمع يُستخدم لاختبار الصواريخ الباليستية.

ويأتي الكشف عن الصور مع استمرار التوتر بين الصين واشنطن بسبب تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وقبل أيام اتهمت بكين وزارة الدفاع الأمريكية بـ"التلاعب" إثر تقرير أكد وجود تسارع أكبر من المتوقع للبرنامج النووي الصيني، حيث قدّر البنتاغون أنّ الصين يمكنها بالفعل إطلاق صواريخ باليستية مسلحة برؤوس حربية نووية من البر والبحر والجو.

وذكر تقرير البنتاغون السنوي عن قدرات الصين العسكرية أن الدولة الآسيوية العملاقة قد تمتلك "700 رأس نووي بحلول عام 2027".

ولا يزال التوتر في العلاقات العسكرية قائماً بين بكين وواشنطن، على خلفية النزاع في بحر الصين بين هذه الأخيرة ودول متحالفة مع واشنطن، كما تصاعد التوتر مؤخراً بسبب توغّل الطائرات الصينية في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us