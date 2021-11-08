سياسة
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تركيا من بين أكثر الدول تصديراً للحلويات والشوكولاتة بالشرق الأوسط
قال اتحاد إسطنبول لمصدّري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها، إنّ تركيا تتمتع بحصة سوقية كبيرة في دول الشرق الأوسط في قطاع الحلويات. ويعتبر الاتحاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسواقاً ديناميكية نظراً لرغبة المستهلكين في رؤية منتجات مختلفة.
تركيا من بين أكثر الدول تصديراً للحلويات والشوكولاتة بالشرق الأوسط
تركيا تتمتع بحصة سوقية كبيرة في دول الشرق الأوسط في قطاع الحلويات والشوكولاتة / AA
8 نوفمبر 2021

ذكر اتحاد إسطنبول لمصدّري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها أنّ تركيا تتمتع بحصة سوقية كبيرة في دول الشرق الأوسط في قطاع الحلويات.

جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أيدن صوي يغيت، على هامش مشاركته في معرض يامكس الشرق الأوسط 2021 للحلويات والوجبات الخفيفة الذي تستضيفه دبي بين 7 و9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقال صوي يغيت إنهم يدعمون المعرض منذ 5 أعوام، لافتاً إلى وجود 40 مشاركاً في نسخة هذا العام.

وأفاد أنّ تركيا تتمتع بحصة سوقية كبيرة في دول الشرق الأوسط في قطاع الحلويات والشوكولاتة، مضيفاً: "نحن من بين الدول الـ5 الأكثر تصديراً".

وأشار إلى أنّ أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أسواق ديناميكية حيث يحاول المستهلكون رؤية منتجات مختلفة.

وأردف: "جانب الابتكار لدى الشركات التركية قوي، فهي تطوّر منتجات جديدة باستمرار، وتقوم بتنويع المنتجات، وهذا عامل مهم في تلبية تطلعات المستهلك".

وأكد صوي يغيت أنّ قدرات تركيا وجودة منتجاتها جعلت المستوردين والمستهلكين في المنطقة يطلبون هذه المنتجات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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