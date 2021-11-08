سياسة
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عقب قرار الجزائر قطع إمدادات الغاز.. المغرب يبحث مع أطراف دولية توفير بديل
أعلن المغرب، الاثنين، انطلاق مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين، لتوفير بديل للغاز الجزائري. وتأتي مساعي المغرب في أعقاب قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب يمرّ بالأراضي المغربية.
عقب قرار الجزائر قطع إمدادات الغاز.. المغرب يبحث مع أطراف دولية توفير بديل
المغرب يبحث مع أطراف دولية توفير بديل عقب قرار الجزائر قطع إمدادات الغاز / Reuters
8 نوفمبر 2021

أعلن المغرب، الاثنين، انطلاق مشاورات مع فاعلين إقليميين ودوليين، لتوفير بديل للغاز الجزائري.

جاء ذلك على لسان وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، خلال جلسة استماع بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وقالت بنعلي إنّ وزارتها "باشرت مشاورات مع فاعلين على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، بهدف إرساء نظام دائم وناجع لتدبير إمدادات الغاز الطبيعي للمغرب".

وقبل أسبوعين، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر أنبوب يمرّ بالأراضي المغربية، اعتباراً من 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان المغرب يستفيد من هذا الأنبوب في شكل عائدات مالية حقوق عبور، إضافة لكميات سنوية من الغاز الطبيعي تُستخدم في تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء شمال وشرق البلاد.

وقالت بنعلي إن الغاز الذي كان يحصل عليه المغرب من الجزائر عبر هذا الأنبوب "كان يُستعمل حصراً في محطتين لإنتاج الكهرباء، تاحضارت قرب طنجة (شمال)، وعين بني مطهر في المنطقة الشرقية".

وأكدت أنّ "توقّف المحطتين، لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في البلاد، نظراً لوجود منشآت أخرى لتوليد الطاقة".

من جهة أخرى، توقّعت بنعلي ارتفاع إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي إلى 110 ملايين متر مكعب هذا العام، من 98 مليون متر مكعب في 2020.

وقالت الوزيرة: "هذه الكمية تُعتبر ضعيفة، مقارنة بالاستهلاك الوطني من الغاز الطبيعي، الذي يصل حالياً إلى مليار متر مكعب" سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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