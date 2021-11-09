قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إنه يأمل أن تغتنم أرمينيا فرصة السلام التي اقترحها الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء للصحفيين الأذربيجانيين، على هامش زيارته للعاصمة باكو للمشاركة في فاعليات "يوم النصر" الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح الوزير التركي أن وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ مستمرّ إلى حدّ ما، وأن خروقاته تراجعت كثيراً.

ورحّب أقار بالخطوات التي اتخذتها كل من تركيا وأذربيجان في سبيل تعزيز الاستقرار بالإقليم.

وشدّد على ضرورة أن يدرك الجميع أنه لن يُتوصَّل إلى نتيجة ما عبر "العداء"، وتابع: "يجب النظر إلى المستقبل".

وشارك أقار برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات، البرية موسى أوسور، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوتشوك أكيازي، الاثنين في فاعليات "يوم النصر" بأذربيجان، وهو اليوم الذي حقّقت فيه قواتها الانتصار على أرمينيا في قره باغ.

وكان الرئيس أردوغان صرّح أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن الأجواء في الوقت الراهن مناسبة لتحقيق سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا، وإحراز تقدم نحو التطبيع المنشود أكثر من أي وقت مضى.