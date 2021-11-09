قال سفير أنقرة لدى سيول أرسين أرتشين، إن تركيا وكوريا الجنوبية عازمتان على تطوير العلاقات بينهما، وإن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون بينهما في مجال الصناعات الدفاعية بعدة مشاريع.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول تحدث السفير أرتشين، وسفير سيول لدى أنقرة ون إيك لي، عن اللقاءات التي أجراها وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في كوريا الجنوبية وعن الاتفاقات التي وقعت بين البلدين.

وأوضح أرتشين أن زيارة جاوش أوغلو لكوريا الجنوبية كانت مثمرة للغاية وبنَّاءة من ناحية إكساب العلاقات التركية-الكورية الجنوبية زخماً جديداً، وتناولت سبل حلّ المشكلات الحالية.

وأشار إلى أن جاوش أوغلو أكّد خلال الزيارة أهمية موازنة التجارة الثنائية بين البلدين، والعمل المشترك من أجل تقليص العجز التجاري، وضرورة أن تتطور العلاقات الثنائية على أساس مبدأ "رابح-رابح".

كما لفت إلى أن الوزير أوضح أن الحاجة إلى تنويع سلاسل التوريد العالمية عقب وباء "كوفيد-19" جعلت من تركيا مركز جذب كبير للمستثمرين الأجانب، داعياً الشركات في كوريا الجنوبية إلى الاستثمار في تركيا.

وأضاف السفير أرتشين أن جاوش أوغلو تناول خلال الزيارة ملفَّي الأمن ومكافحة الإرهاب، وأكّد أهمية إنهاء أنشطة ووجود تنظيم كولن الإرهابي في كوريا الجنوبية، مشيراً إلى أنه يشكّل تهديداً لأمن البلد الأخير.

تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية

وحول التعاون بين أنقرة وسيول في مجال الصناعات الدفاعية، قال أرتشين إن جاوش أوغلو أكّد خلال مباحثاته في سيول أهمية التعاون بهذا المجال الذي يعد استراتيجياً للبلدين، واقترح العمل المشترك في مشاريع إنتاج وتطوير مروحيات وطائرات مسيَّرة ومركبات مدرعة ومحركات صواريخ وطائرات نقل".

بدوره قال سفير كوريا الجنوبية لدى تركيا ون إيك لي، إن اللقاءات الثنائية على مستوى الوزراء مهمة جداً لمستقبل البلدين، مشيراً إلى زخم اللقاءات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الأخيرة.

ولفت السفير الكوري إلى تراجع طفيف في العلاقات بين البلدين بسبب وباء "كوفيد-19".

وحول المباحثات بين البلدين من أجل حصول تركيا على محركات من كوريا الجنوبية للدبابة التركية محلية الصنع "ألطاي"، أعرب ون إيك لي عن أمله في الانتقال إلى مرحلة الإنتاج التجاري وفق الخطة المتفق عليها. ونوه بأن المشروع سيساهم في تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.