سياسة
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أردوغان يكشف عزم تركيا بناء محطّتين نوويتين بعد الانتهاء من "آق قويو"
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده ستشرع على وجه السرعة بالاستعداد لبناء محطة نووية ثانية، وحتى ثالثة، بعد تشغيل محطة "آق قويو" الأولى في تركيا.
أردوغان يكشف عزم تركيا بناء محطّتين نوويتين بعد الانتهاء من "آق قويو"
أردوغان يكشف عزم تركيا بناء محطتين نوويتين بعد الانتهاء من "آق قويو" / AA
9 نوفمبر 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ بلاده ستشرع على وجه السرعة بالاستعداد لبناء محطة نووية ثانية، وحتى ثالثة، بعد تشغيل محطة "آق قويو" الأولى في تركيا.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الثلاثاء، بحفل افتتاح مبنى مؤسسة تنظيم أسواق الطاقة في مدينة إسطنبول، وافتتاح عدد من محطات الطاقة بالبلاد.

وقال الرئيس التركي: "لا يمكن أن يعترض أحد على الطاقة النووية التركية وفي قلبه ذرة رغبة باستقلال اقتصاد البلاد ورفاهية شعبها".

وأضاف: "في وقت تنشط فيه 443 محطة طاقة نووية في 32 بلداً بالعالم، فإنّ مَن يقول لا ينبغي لتركيا امتلاك الطاقة النووية، جاهل إنْ لم يكن خائناً".

ووقّعت تركيا وروسيا عام 2010 اتفاقاً لبناء محطة "آق قويو" في قضاء غولنار بولاية مرسين التركية، وتتكون من 4 مفاعلات، قُدرة كلٍّ منها 1200 ميغاوات، وتخطط الحكومة لافتتاح الوحدة الأولى منها في النصف الأول من 2023، وستسعى جاهدة لإنهاء الوحدات الأخرى في أقرب وقت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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