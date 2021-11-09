سياسة
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أنباء عن وصول وزير خارجية الإمارات إلى دمشق في زيارة رسمية
كشفت وسائل إعلام عربية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وصل العاصمة دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في سوريا.
أنباء عن وصول وزير خارجية الإمارات إلى دمشق في زيارة رسمية
أنباء عن وصول وزير خارجية الإمارات إلى دمشق في زيارة رسمية  / AFP
9 نوفمبر 2021

أفادت وسائل إعلام عربية، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وصل العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في سوريا.

ونشرت الخبر مواقع إخبارية عربية، بينها قناة "المملكة" الأردنية، و"العين" الإماراتية، إضافة لصحيفة "وطن" المقربة من النظام السوري.

وقالت تلك المواقع الإخبارية إنّ وفداً إماراتياً رفيعاً على رأسه ابن زايد، وصل إلى دمشق للقاء مسؤولين في النظام السوري.

وذكرت أنّ هذه أول زيارة رسمية لمسؤول إماراتي رفيع إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل نحو 10 سنوات.

ولم يصدر أيّ تأكيد فوري من وزارة الخارجية في كلٍّ مِن الإمارات وسوريا أو من الرئاسة السورية. ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية السورية شيئاً عن الزيارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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