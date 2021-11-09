حذّر وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، من فقدان العاملين بالخدمة الصحية الوطنية وظائفهم، إذا لم يتلقوا تطعيماً كاملاً ضدّ فيروس كورونا، اعتباراً من 1 أبريل/نيسان المقبل.

وقال جاويد أمام البرلمان: "بعد النظر في نصيحة المسؤولين وقادة NHS بما في ذلك الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، خلصت إلى أنه يجب تطعيم جميع العاملين فيNHS والرعاية الاجتماعية".

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي معارضة هذا القرار إلى أن يواجه النظام الصحي البريطاني نقصاً أكبر في الموظفين، مع زيادة عدد الإصابات في الشتاء.

وتحتلّ بريطانيا المركز الـ4 عالمياً من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً جديداً في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

فقد سجّلت بريطانيا 165 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأسبوع الجاري، وسط قلق متصاعد في الأوساط الطبية من موجة رابعة قد تؤدي إلى عدد كبير من الوفيات والضغط على المنظومة الصحية.