أقام المحامي المصري سمير صبري دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد محمد رمضان لسحب التراخيص الصادرة له ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه من النقابة.

وقال المحامي المصري في نصّ الدعوى إن "العوالم والراقصات وأفلام العري وصور الانحراف والتسلّق والانتهازية والسلبية والفهلوة، هي النماذج السلوكية التي يقدّمها الفنّ المصري في معظم أعماله في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "سادت في الآونة الأخيرة حالة من الجدل والسخرية والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام من تصرفات محمد رمضان ومن نوعية العمل الذي يقدّمه لتبقى التساؤلات تفرض نفسها، ما سبب ارتباط اسم محمد رمضان دائماً بالأزمات؟ وهل يستغل أزماته الكثيرة لترويج لأعماله الهابطة؟".

وأشار سمير صبري إلى أنّ بعد إعلان محمد رمضان إقامته حفلاً في المغرب في ديسمبر/كانون الأول المقبل، ووصفة بأنه سيكون مليونية ما أدى إلى تصاعد الرفض من الجمهور المغربي على حفل محمد رمضان في المغرب خاصة مع تفعيل وَسم وتصدّره في تويتر خلال الأيام الماضية يحمل اسم (لا نريد محمد رمضان في المغرب).

واختتم صبري دعواه بطلب الحكم وبصفة مستعجلة، بسحب التراخيص والتصاريح الفنية والموسيقية كافة الصادرة لمحمد رمضان ومنعه من الغناء والتمثيل وشطبه من النقابة.