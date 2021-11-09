قتلت صحفية يمنية حامل وأصيب زوجها بجراح خطيرة الثلاثاء في انفجار استهدف سيارتهما بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب) الواقعة تحت سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي"، فيما قررت السلطات التحقيق بالواقعة.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من المجلس، بينها موقعا "عدن تايم" و"اليوم الثامن"، بأن الصحفية رشا عبد الله قتلت مع جنينها، فيما أصيب زوجها الصحفي محمود العتمي بجراح خطيرة، بانفجار استهدف سيارتهما في مديرية خور مكسر بمدينة عدن.

وأضافت أن "الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة أُلصقت بالسيارة وجرى تفجيرها عن بعد".

من جانبه وجه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك مساء الثلاثاء السلطات الأمنية بالتحقيق في الواقعة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن قرار عبد الملك جاء بعدما "اطلع من محافظ عدن أحمد لملس ومدير أمنها مطهر الشعيبي على المعلومات الأولية حول العملية الإرهابية الغادرة التي أودت بحياة الصحفية وإصابة زوجها بجروح خطيرة".

وتحدثت بأن "عبوة ناسفة زرعت في سيارة الصحفية وزوجها وانفجرت بهما في ساحل أبين بمديرية خورمكسر".

ولم تعلن على الفور أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار .

ومنذ سنوات تشهد عدن تفجيرات واغتيالات متكررة، دون أن تتمكن السلطات المسيطرة على المدينة من وضع حد لها.

وتسيطر قوات "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً، على عدن ضمن خلافات مع السلطة الشرعية، التي تخوض منذ نحو 7 سنوات حرباً ضد قوات جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

وتقول منظمات إعلامية وحقوقية داخل وخارج اليمن إن صحفيين يتعرضون لانتهاكات وجرائم متعددة من كل أطراف النزاع.

ويقع اليمن في المرتبة 169 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الإعلام الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.