أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن أسفه "للخلافات وسوء التفاهم" مع الجزائر، مؤكداً أنه يحترم الأمة الجزائرية وتاريخها.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن الإليزيه، الثلاثاء.

وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر بشدة في الأسابيع الماضية، بعد أن تساءل ماكرون عما إذا كانت هناك دولة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، وقال إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار على أساس "كراهية فرنسا".

ودفع ذلك الجزائر إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الجيش الفرنسي، الذي يقاتل في مالي المجاورة، وإلى استدعاء سفيرها.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت أنه لن يتخذ الخطوة الأولى لتخفيف التوتر، وأضاف لمجلة "دير شبيغل" الألمانية أن ماكرون "فتح صراعاً قديماً بطريقة سخيفة تماماً".

وذكر بيان الإليزيه أن "الرئيس يأسف للخلافات وسوء الفهم" اللدين نجما عن التصريحات المذكورة، مضيفاً "الرئيس ماكرون يحترم كثيراً الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر".

وأضاف أن ماكرون "مهتم بشدة بتنمية بلدينا ثنائياً لصالح الشعبين الجزائري والفرنسي، وأيضاً لمواجهة التحدي الكبير في المنطقة بدءاً من ليبيا".

وقال مسؤول رئاسي فرنسي للصحفيين قبل مؤتمر بشأن ليبيا مقرر الجمعة، دُعي لحضوره تبون، إن "الجزائر طرف رئيسي في المنطقة، وماكرون يريد أن يحضر الرئيس الجزائري".