حمّلت ثلاثة أحزاب تونسية، الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد، المسؤولية السياسية عن أحداث مدينة "عقارب" بولاية صفاقس، جنوبي البلاد، مطالبة بفتح تحقيق فيها.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن أحزاب التيار الديمقراطي (اجتماعي 22 نائبا/217) والتكتل من أجل العمل والحريات ( لا نواب له/اجتماعي) والجمهوري (وسطي، لا نواب له).

وقال البيان "عاشت مدينة عقارب من ولاية صفاقس على وقع قمع واستعمال مفرط للغاز المسيل للدموع لتفريق المواطنات والمواطنين الرافضين لقرار رئيس الجمهورية إعادة فتح مصب القنة (للنفايات المنزلية) في تجاوز صارخ لأحكام القضاء ما أدى إلى سقوط الشهيد عبدالرزاق لشهب متأثراً بإصابة بقذيفة مسيلة للدموع حسب رواية الشهود والاتحاد المحلي للشغل".

وحمّلت الأحزاب "المسؤولية السياسية لهذه الفاجعة، ولتعفن الوضع البيئي وتصاعد الاحتقان الاجتماعي لرئيس الجمهورية المنفرد بالسلطة والذي كلف وزير داخليته (توفيق شرق الدين) باعتماد الحل الأمني في غياب حلول عاجلة لأزمة الفضلات المتراكمة بجهة صفاقس منذ أربعين يوماً".

وطالبت "بفتح تحقيق جدي ومستقل لتحديد المسؤوليات وإحالة الملف على القضاء"، معتبرة "بقاء جهة صفاقس دون والٍ منذ أسابيع عديدة يترجم قصوراً في إدارة شؤون الدولة وزاد من تعقيد الأوضاع".

واعتبرت الأحزاب الثلاثة "أن مئة يوم من انفراد قيس سعيد بالسلطة، لم تأت بأي حلول أو تصورات أو مبادرات، بل أدت إلى مزيد تعفين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي بداية بضرب الحريات، مروراً بتشويه الخصوم وتقسيم التونسيين وغياب الحلول للأزمة المالية وتواصل إفلات الفاسدين من العقاب، انتهاء بالجنوح لاستعمال الحلول الأمنية القمعية التي أدت إلى وفاة مواطن".

ودعت "جميع القوى الديمقراطية إلى توحيد الجهود لوضع حد للانفراد المطلق بالسلطة والدفع باتجاه وضع سياسات ديمقراطية اجتماعية حقيقية تكرس الحكم الرشيد وتقطع مع منظومة الفساد ومنظومة الحكم الفردي".

والثلاثاء، أحرق محتجون غاضبون في "عقارب" مركزاً للحرس الوطني على خلفية ما يقولون إنه وفاة شاب جراء استنشاق الغاز خلال فض احتجاجات الاثنين، فيما نفت الداخلية ذلك.​​​​​​​

يذكر أن الاحتجاجات خرجت مساء الاثنين، رفضاً لإعادة السلطات فتح مكب نفايات في المدينة بعد إغلاقه منذ نحو شهر ونصف، بسبب شكاوى السكان من تلوث البيئة.

بدوره، أعلن الاتحاد العام التّونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) اعتزامه تنفيذ إضراب عام في "عقارب"، الأربعاء.