سياسة
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لخرقه عقوبات على السودان.. فرض 100 مليون دولار غرامة على بنك إماراتي
فرضت واشنطن غرامات قدرها 100 مليون دولار على بنك المشرق الإماراتي، لتنفيذه تحويلات تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار من السودان في خرق للعقوبات التي فرضتها واشنطن.
لخرقه عقوبات على السودان.. فرض 100 مليون دولار غرامة على بنك إماراتي
بنك المشرق أحد المصارف الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة
10 نوفمبر 2021

من المقرر أن يدفع بنك المشرق أحد المصارف الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة غرامات قدرها 100 مليون دولار لتنفيذه تحويلات تزيد قيمتها عن 4 مليارات دولار من السودان في خرق للعقوبات التي فرضتها واشنطن.

وقالت هيئة الخدمات المالية في نيويورك في بيان، إن بنك المشرق "وافق على دفع 100 مليون دولار غرامات".

وتندرج هذه الغرامة في إطار تحرك مشترك لوزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي الأمريكي.

وكشف التحقيق عن "أن بنك المشرق طلب من موظفيه عدم ملء بعض الحقول في رسائل الدفع المرسلة بين البنوك لإخفاء العنصر السوداني المحظور من هذه التعاملات" حسب هيئة الخدمات المالية.

وبالتالي لم يجرِ تجميد التعاملات كما كان ينبغي، ما دفع "بنك المشرق إلى القيام بدفعات محظورة تجاوز مجموعها 4 مليارات دولار بين عامي 2005 و 2009".

وطالبت العقوبات التي فرضتها واشنطن عام 1997 المؤسسات المالية العاملة في الولايات المتحدة بالامتناع عن التعامل مع السودان.

ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية "سدد فرع المشرق في لندن 1760 دفعة صادرة عن مؤسسات مالية في الولايات المتحدة".

وبذلك أجرى المشرق لندن تحويلات بالدولار من بنوك سودانية خارج الولايات المتحدة، وعبر مؤسسات مالية أمريكية لم تتمكن من تحديد مصدر الأموال ومنع هذه العمليات طبقاً للعقوبات الحالية.

من جانبه حث الاحتياطي الفدرالي بنك المشرق على الكف عن تعاملاته غير القانونية واحترام العقوبات التي اتخذتها واشنطن.

وأشار الاحتياطي الفدرالي في بيان إلى أن "السياسات والإجراءات غير كافية لضمان أن الأنشطة التي تنفذ في مكاتبه خارج الولايات المتحدة تمتثل إلى قوانين العقوبات الأمريكية".

وفرضت هيئة الخدمات المالية غرامة قدرها 40 مليون دولار على هذا البنك في عام 2018 لعدم إبداء يقظة كافية حيال القوانين الأمريكية المتعلقة بتبييض الأموال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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