سياسة
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سنغافورة.. إصابة أسود في حديقة حيوانات بفيروس كورونا
بدأت هذه الأسود الآسيوية المهددة بالانقراض تظهر عليها علامات المرض في نهاية الأسبوع، ما دفع المسؤولين إلى طلب إجراء اختبار الفيروس.
سنغافورة.. إصابة أسود في حديقة حيوانات بفيروس كورونا
جرى تأكيد إصابة ثلاثة من حراس حديقة من "نايت سفاري" التي أصيب فيها الأسود / Getty Images
10 نوفمبر 2021

قال مسؤولون الأربعاء، إن أربعة أسود في حديقة للحياة البرية في سنغافورة ثبت إصابتها بفيروس كورونا بعد ملامستها حراس حديقة مصابين ولديهم أعراض تشمل السعال والعطس.

وبدأت هذه الأسود الآسيوية المهددة بالانقراض تظهر عليها علامات المرض في نهاية الأسبوع، مما دفع المسؤولين إلى طلب إجراء اختبار الفيروس.

وقالت مصلحة الحيوانات البيطرية الحكومية إنه جرى وضع القطط الكبيرة المصابة مع خمسة آخرين في متنزه يعزلهم داخل عرينهم.

وقالت سونيا لوز، من مجموعة مانداي وايلد لايف التي تدير المتنزه: "جميع الأسود نشيطة، ونتوقع أن تتعافى تماماً مع العلاج الداعم البسيط".

جرى تأكيد إصابة ثلاثة من حراس حديقة من "نايت سفاري".

وأصيب أسد إفريقي في حديقة حيوان سنغافورة - المجاورة لـ Night Safari - بالمرض أيضاً، وأمر المسؤولون بإجراء اختبارات فيروسات.

وأضافت لوز أن مخاطر نقل الحيوانات للفيروس إلى البشر منخفضة.

تظل كل من حديقة حيوان سنغافورة وNight Safari مفتوحة، على الرغم من إغلاق معارض الأسد مؤقتاً.

وأصيبت الحيوانات بالفيروس في مناسبات سابقة.

وقد ثبتت إصابة الأسود والنمور والغوريلا في حدائق الحيوان بالولايات المتحدة، كما أصيبت القطط والكلاب المنزلية.

وتواجه سنغافورة حالياً أسوأ تفشي لفيروس كورونا منذ بداية الوباء، حيث تبلغ الإصابات 2000 إلى 3000 حالة يومياً وحفنة من الوفيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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