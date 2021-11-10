سياسة
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مجموعة طيران الإمارات تخسر 1.6 مليار دولار في 6 أشهر.. ما السبب؟
قالت المجموعة (حكومية)، في بيان، إن الخسائر نصف السنوية للفترة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، تأتي مقارنة بخسائر قيمتها 12.6 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
مجموعة طيران الإمارات تخسر 1.6 مليار دولار في 6 أشهر.. ما السبب؟
كانت مجموعة طيران الإمارات، سجلت أول خسائر سنوية منذ أكثر من 30 عاماً في السنة المالية 2020/2021 / Reuters
10 نوفمبر 2021

أعلنت مجموعة طيران الإمارات، الأربعاء، انخفاض خسائرها في النصف الأول للسنة المالية 2021/ 2022 بنسبة 54%، إلى 5.8 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، وسط تحسن الطلب على السفر عالمياً.

وقالت المجموعة (حكومية)، في بيان، إن الخسائر نصف السنوية للفترة المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، تأتي مقارنة بخسائر قيمتها 12.6 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

كانت مجموعة طيران الإمارات قد سجلت أول خسائر سنوية منذ أكثر من 30 عاماً في السنة المالية 2020/ 2021 بما يقدر بـ6 مليارات دولار.

وحسب البيان، جاءت الخسائر خلال النصف الأول من العام المالي الحالي رغم ارتفاع الإيرادات بنحو 86% إلى 21 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، بدعم استمرار نمو أعمال الشحن وزيادة طلب الركاب.

ومجموعة "طيران الإمارات"، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، تتخذ من مطار دبي الدولي مقراً لها، وقبل الجائحة كانت تقدم خدماتها إلى أكثر من 156 وجهة في 84 دولة.

ويعد قطاع الطيران العالمي الأكثر تأثراً بسبب تداعيات كورونا، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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