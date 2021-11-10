أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، "ضبط مقيم آسيوي ضمن تشكيل عصابي دولي ينشر برامج وفيروسات خبيثة".

وأوضحت الوزارة أنّ هذه البرامج تُسمّى "الفدية"، وهي منتشرة في عدة دول، ومنها دولة الكويت.

ولفتت إلى أنّ هذه العملية تمّت "في إطار عملية دولية، بمشاركة أجهزة الأمن في 16 دولة، وأطلق عليها اسم (غبار الذهب)".

وقالت الوزارة إنّ المقيم الآسيوي يبلغ من العمر 21 عاماً، وهو طالب جامعي.

وأضافت أنّ عملية غبار الذهب تهدف "لملاحقة تشكيل عصابي دولي مكوّن من 7 أشخاص".

ووردت معلومات من الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) تفيد بأنّ صاحب حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يُقيم في دولة الكويت، ويعمل ضمن تشكيل إجرامي في 16 دولة.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بارتكابه "بعض الاختراقات الإلكترونية منذ عدة سنوات، وأُحيل إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".