سياسة
3 دقيقة قراءة
اليمن.. من يقف خلف مقتل "صحفية حامل" في عدن؟
اتهم وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، الأربعاء، جماعة الحوثي بالوقوف وراء اغتيال صحفية في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، الثلاثاء.
اليمن.. من يقف خلف مقتل "صحفية حامل" في عدن؟
أدان الاتحاد الأوروبي اغتيال الصحفية رشا الحرازي ودعا إلى "إحالة مرتكبي الهجوم إلى العدالة" / Reuters
10 نوفمبر 2021

اتهم وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، الأربعاء، جماعة الحوثي بالوقوف وراء اغتيال صحفية في العاصمة الموقتة عدن جنوبي البلاد، الثلاثاء.

جاء ذلك فيما نقله الموقع الرسمي للوزارة عن حيدان، تعقيباً على مقتل الصحفية، رشا عبد الله الحرازي الثلاثاء، في "تفجير إرهابي" استهدف سيارتها وزوجها الصحفي، محمود العتمي، الذي أصيب إصابة خطيرة ويتلقى الرعاية الصحية في أحد مشافي عدن.

وحسب المصدر، وجّه حيدان الأجهزة الأمنية في عدن إلى "التحقيق وملاحقة العناصر المخلّة بالأمن بالمحافظة وضبطهم وتقديمهم للعدالة"، في "الجريمة الإرهابية الغادرة"، التي أودت بحياة الصحفية وجنينها وإصابة زوجها.

وقال الوزير اليمني إنّ "بصمات هذا العمل الإرهابي ذات طابع حوثي في تصفية الخصوم والأقلام الإعلامية الوطنية الحرة".

ولم يصدر تعليق من جانب الحوثيين حول ما تحدّث عنه الوزير.

من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اغتيال الحرازي، داعياً إلى "إحالة مرتكبي الهجوم إلى العدالة".

ورأى بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، نشرته عبر حسابها في تويتر، أنّ عملية الاغتيال "انتهاك لحقوق الصحفيين وإضرار بحرية التعبير في اليمن".

والثلاثاء، أفادت وسائل إعلام مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، بينها موقعا "عدن تايم" و"اليوم الثامن"، بأنّ الصحفية رشا عبد الله الحرازي قُتلت مع جنينها، فيما أُصيب زوجها، بانفجار استهدف سيارتهما في مديرية خور مكسر بمدينة عدن.

ولم تُعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتُسيطر قوات "المجلس الانتقالي"، المدعومة إماراتياً، على عدن ضمن خلافات مع السلطة الشرعية، التي تخوض منذ نحو 7 سنوات حرباً ضدّ قوات جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 2014.

وتقول منظمات إعلامية وحقوقية داخل اليمن وخارجه إنّ صحفيين يتعرضون لانتهاكات وجرائم متعددة من كل أطراف النزاع.

ويقع اليمن في المرتبة 169 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الإعلام، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في وقت سابق هذا العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us