ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الأربعاء، بخبر اختيار ملكة جمال الإنترنت عام 2021، في ظلّ معاناة البلد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما يؤدي إلى انقطاع خدمات، بينها الإنترنت والكهرباء.

فعلى مواقع التواصل، انتشرت مقاطع مصورة للحظة تتويج الشابة اللبنانية "آية الحج" بلقب "ملكة جمال الإنترنت في لبنان-2021".

جاء ذلك في احتفال نظّمته شركة متخصصة في تنظيم الحفلات، يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مطعم بمنطقة أنطلياس شرقي العاصمة بيروت، بحضور حشد من أهل وأصدقاء المشارِكات.

وسخر نشطاء على مواقع التواصل من الحفل، خاصة وأنّ لبنان يعاني أزمات على المستويات كافّة، ومنها انقطاع خدمة الإنترنت والتيار الكهربائي.

وكتبت الناشطة لمى سليم، عبر تويتر: "اعتقدتُ أنني رأيت الأسوأ، لكنني الآن رأيت أن لدينا ملكة جمال الإنترنت في لبنان لعام 2021".

وقال حساب باسم "ريحانا": "لدينا ملكة جمال إنترنت وليس لدينا إنترنت".

وعقب الانتقادات، نشرت آية الحج مقطعاً مصوّراً عبر حسابها على "تيك توك"، قالت فيه إنه "شارك في الحفل 120 فتاة، واختُرتُ للفوز وهذا إنجاز لي".

وأوضحت أنّ هدف الحفل كان اختيار أكثر فتاة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

وتملك "آية" أكثر من مليون و300 متابع عبر "تيك توك"، وهي ناشطة في مجال عرض الأزياء والتسويق.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلاً عن شحٍ في الوقود والأدوية وغيرها، وانهيار قدرتهم الشرائية.