سياسة
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شاهد| ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا تقاطعها خلال بث مباشر بعد تسللها من الفراش
قاطعت ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والدتها خلال كلمة لها كانت تتحدث فيها عن إجراءات مواجهة كوفيد-19 الجديدة في البلاد، خلال بثٍّ مباشر عبر حسابها على موقع فيسبوك.
شاهد| ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا تقاطعها خلال بث مباشر بعد تسللها من الفراش
كانت رئيسة الوزراء تُجري بثّاً مباشراً وتناقش مع متابعيها مسألة تخفيف القيود الخاصة بالتصدي للجائحة / مواقع التواصل
10 نوفمبر 2021

قاطعت ابنة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والدتها خلال كلمة لها كانت تتحدث فيها عن إجراءات مواجهة كوفيد-19 الجديدة في البلاد، خلال بثٍّ مباشر عبر حسابها على موقع فيسبوك.

وحاولت ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، "التسلل" من سريرها، بعدما تجاوزت موعد نومها في وقت كانت والدتها تتحدث إلى النيوزلنديين على موقع التواصل الاجتماعي.

بحسب الفيديو، كانت رئيسة الوزراء تُجري بثّاً مباشراً، وتناقش مع متابعيها مسألة تخفيف القيود الخاصة بالتصدي للجائحة، عندما بدت فجأة مشتتة الانتباه بسبب "شيء ما" يحدث خارج نطاق الكاميرا.

وسُمع صوت الطفلة وهي تنادي "ماما"، لتجاوب أرديرن: "من المفترض أن تكوني في السرير. حان وقت النوم يا حبيبتي.. عودي إلى السرير وسآتي لأراك بعد ثانية".

وبعد هذه اللحظات الطريفة، اعتذرت رئيسة الوزراء من متابعيها قبل أن تسألهم: "كان ذلك فشلاً في وقت النوم، أليس كذلك؟".

وفي النهاية انسحبت جاسيندا، قائلةً للمشاهدين إنها ستُنهي البث المباشر عند هذا الحدّ.

مصدر:TRT عربي
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