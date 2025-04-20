وتعرض عدد من المسيحيين الفلسطينيين للاعتداء من الشرطة الإسرائيلية أمس السبت، في أثناء مشاركتهم في احتفالات "سبت النور" في كنيسة القيامة بالبلدة القديمة بالقدس، بزعم عدم حيازتهم تصاريح. وأفاد شهود عيان بأن الاعتداءات شملت مصلين يحملون تصاريح دخول رسمية، إذ جرى ضربهم بالهراوات، دون استثناء النساء أو كبار السن.

في السياق، أكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها رفضها الممارسات الإسرائيلية، لا سيما منع سفير الكرسي الرسولي من دخول كنيسة القيامة، ومنع المسيحيين من الضفة الغربية من المشاركة في الأعياد بالقدس، معتبرة أن هذه الإجراءات جزء من "استهداف الاحتلال للقدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية" واعتداء على حرية العبادة.

كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومنظمات العالمين المسيحي والإسلامي بالتحرك الفعّال لحماية القدس ومقدساتها، مضيفة أن ما يحدث يتجاوز التمييز الديني إلى تصعيد منهجي ضد شعب فلسطين.

وفي سياق متصل، دعا المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لمحاسبة مرتكبي الاعتداءات ضد الصحفيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تعد جزءاً من محاولة لإسكات صوت فلسطين.

وأكد المجلس في بيان بمناسبة يوم الإعلام العربي، الذي تحييه جامعة الدول العربية في 21 إبريل/نيسان من كل عام أن الصحفيين الفلسطينيين أصبحوا أهدافاً مباشرة للعدوان الإسرائيلي، إذ استُشهد مئات الصحفيين والمواطنين منذ بداية الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار المجلس إلى أن الصحفيين في قطاع غزة تعرضوا لظروف غير مسبوقة في العمل الصحفي، إذ تحولوا إلى أهداف مباشرة للطائرات والقذائف الإسرائيلية، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية.

وأكد أن هذه الجرائم ترتكب في ظل صمت دولي مريب، وتحدٍ صارخ للمواثيق الدولية، على رأسها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تنص على حماية المدنيين، بما فيهم الصحفيون، في أوقات الحرب.

وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 211 منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل 1783 فلسطينياً وأصابت 4683 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق ما أفادت به وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.