تركيا
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الدفاع التركية: إسرائيل تواصل الدوس على القانون الدولي باستئناف هجماتها على غزة
أكدت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، أن إسرائيل داست مرة أخرى على القانون الدولي والقيم الإنسانية عبر استئناف هجماتها المكثفة على قطاع غزة.
الدفاع التركية: إسرائيل تواصل الدوس على القانون الدولي باستئناف هجماتها على غزة
زكي آق تورك المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية / AA
20 مارس 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زكي آق تورك، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، الذي أشار إلى أن العالم بأسره ينتظر تحقيق السلام الدائم ووقف إطلاق النار في فلسطين.

وقال المتحدث إن إقدام إسرائيل على ارتكاب مجزرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والبريء، وإصرارها على اتخاذ خطوات من شأنها تهجير الفلسطينيين من غزة يضر باستقرار الإقليم والعالم.

وشدد آق تورك على أن إرساء السلام والهدوء العالميين لن يكون ممكناً إلا إذا اتخذ المجتمع الدولي موقفاً حاسماً ضد هذه الوحشية الإسرائيلية.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل جرائم إبادتها بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر عن "710 شهداء وأكثر من 900 جريح"، حسب متحدث وزارة الصحة في غزة خليل الدقران، صباح الخميس.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالاً أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وبشأن مكافحة الإرهاب، أعلن آق تورك أن تركيا حيّدت 21 إرهابياً في الأيام السبعة الماضية خلال العمليات التي جرت شمالي العراق وسوريا.

وأوضح أن إجمالي عدد الإرهابيين الذين جرى تحييدهم منذ 1 يناير/كانون الثاني الماضي بلغ 523 شمالي العراق وسوريا.

وأكد أن القوات المسلحة التركية تواصل بكل حزم مكافحة أي تهديدات ضد وحدة البلاد وعلى رأسها الإرهاب.​​​​​​​

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