سياسة
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"الحوثي" تعلن إطلاق 7 صواريخ باليستية على معسكرات سعودية ويمنية
جماعة الحوثي تُعلن إطلاق 7 صواريخ باليستية على معسكرات سعودية ويمنية مساء الأربعاء. من جانبه أعلن الجيش اليمني إطلاق الحوثيين 3 صواريخ باليستية على مدينة المخا غربي محافظة تعز، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ.
"الحوثي" تعلن إطلاق 7 صواريخ باليستية على معسكرات سعودية ويمنية
وفق المتحدث باسم الجماعة أُطلق صاروخان باليستيان استهدفا معسكراً تدريبياً للقوات الحكومية / AP
10 نوفمبر 2021

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الأربعاء، إطلاق 7 صواريخ باليستية على معسكرات سعودية ويمنية، ما أسفر عن "سقوط عشرات القتلى والجرحى".

وفي بيان قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع: "القوة الصاروخية (الحوثية) أطلقت 3 صواريخ باليستية استهدفت معسكر الفوج الأول في مدينة ظهران الجنوب بمنطقة عسير السعودية، ونتج عن ذلك سقوط أعداد كبيرة من ضباط وجنود العدو السعودي بين قتيل وجريح".

وأضاف أنّ "صاروخين باليستيين أُطلقا استهدفا معسكراً تدريبياً للعدو (القوات الحكومية) غربي تعز جنوب غربي اليمن".

ولفت إلى أنّ "صاروخين باليستيّين استهدفا تجمعات المرتزقة (القوات الحكومية) في محافظة مأرب وسط اليمن".

وتابع: "العملية أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة المحليين والجنود والضباط السعوديين وعلى رأسهم قائد الفوج الأول في ظهران الجنوب (لم يحدد هويته)".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية اعتراض 3 صواريخ باليستية وتدميرها، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة.

فيما أعلن الجيش اليمني أنّ الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية على مدينة المخا غربي محافظة تعز، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة على مناطق سعودية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف، الذي تقوده المملكة في اليمن بإحباط هذه الهجمات، فيما خلّفت بعضها ضحايا مدنيين.

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، حيث ينفّذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، منذ مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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