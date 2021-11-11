تواجه دول أوروبية وغربية ارتفاعاً جديداً في مستويات الإصابة بفيروس كورونا، أبرزها فرنسا وألمانيا.

وسجلت فرنسا الثلاثاء 12476 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو أعلى مستوى منذ 8 سبتمبر/أيلول، وفق ما أظهرته بيانات وزارة الصحة.

وسجلت وزارة الصحة الأربعاء 11883 حالة إصابة جديدة وهو ثاني يوم على التوالي تتخطى فيه الحالات حاجز العشرة آلاف إصابة. ويبلغ مجمل الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا حالياً 7.23 مليون.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الأربعاء إن فرنسا في بداية موجة خامسة من تفشي وباء كورونا.

وأضاف فيران لقناة تلفزيون تي.إف1 "عدة دول مجاورة تمر فعلاً بموجة خامسة من وباء كوفيد. ما نشهده في فرنسا بالفعل يشبه بداية موجة خامسة"، مشيراً إلى أن انتشار الفيروس يتسارع.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بنسبة 40%، خلال أسبوع واحد.

وقال ماكرون في خطاب متلفز بث مساء الثلاثاء، إن "الموجة الخامسة في أوروبا بدأت في المملكة المتحدة وألمانيا، حيث يجري تسجيل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة كل يوم".

وعليه، أعلنت وزارة التعليم الفرنسية، الثلاثاء، إعادة إلزامية ارتداء الكمامات في جميع المدارس الابتدائية في سائر أنحاء البلاد اعتباراً من الاثنين المقبل، بهدف التصدي لأي تفش جديد للفيروس.

وبدورها، أعلنت ألمانيا أن معدل إصابات كوفيد المسجّلة في أوساط كل مئة ألف من سكانها في الأيام السبعة الأخيرة ارتفع إلى 201,1 الاثنين، وهو رقم قياسي منذ ظهر الوباء.

ويتجاوز الرقم الجديد الذي نشره معهد روبرت كوخ آخر معدل قياسي بلغ 197,6 في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020.

ويأتي الإعلان في وقت استقرت فيه نسبة الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كوفيد في البلاد عند أقل من 70%، فيما دعا مسؤولون السكان في الأيام الأخيرة إلى تلقي التطعيم.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ لوثار فيلر الأربعاء "بالنسبة لغير الملقحين، فهناك خطر شديد من احتمال إصابتهم في الشهور المقبلة".

ويأتي ارتفاع عدد الإصابات في ألمانيا في وقت تعيش حالة ضبابية سياسية في أعقاب انتخابات أيلول/سبتمبر العامة.

واستبعدت أحزاب الائتلاف الحكومي المرتقب تشكيله بحلول مطلع ديسمبر/كانون الأول إلزام السكان بتلقي اللقاحات وأكدت أنها لن تفرض تدابير إغلاق جديدة، على الأقل بالنسبة للملقّحين.

وفي إيطاليا، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 60 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الأربعاء مقارنة مع 68 في اليوم السابق كما سجلت 7891 إصابة جديدة ارتفاعاً من 6032 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 4.83 مليون إصابة و132551 وفاة منذ تفشي المرض فيها في فبراير/ شباط من العام الماضي وهي ثاني أكبر حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

أما بريطانيا، فسجلت الأربعاء، أكثر من 39 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة، فضلاً عن 214 وفاة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس بواقع 39 ألفاً و329 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 9 ملايين و409 آلاف، وإصابة واحدة.

ومع ذلك ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 214 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 142 ألفاً و338 حالة.

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة، والهند والبرازيل، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.