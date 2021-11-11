أفاد المجلس النرويجي للاجئين، أن ما بين أربعة وخمسة آلاف أفغاني يعبرون يومياً الى إيران بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد، داعياً لزيادة الدعم إلى طهران لتمكينها من توفير الحاجات الإنسانية.

وقال الأمين العام للمجلس يان إيغلاند إن "آلاف النساء والأطفال والرجال المنهكين يعبرون من أفغانستان الى إيران يومياً بحثاً عن الأمان".

وأضاف: "لا يمكن أن نتوقع من إيران استضافة هذا العدد من الأفغان مع هذا الدعم المحدود من المجتمع الدولي"، وذلك في بيان للمنظمة على هامش زيارة أمينها العام إيران هذا الأسبوع.

ووفق المجلس، تعدّ إيران من أكثر دول العالم استضافة للاجئين خصوصاً الأفغان منهم، إذ يقدّر عددهم ،قبل الأحداث الراهنة، بنحو 3,5 ملايين أفغاني.

وأشار الى أن ما بين أربعة وخمسة آلاف أفغاني يعبرون يومياً الحدود الفاصلة بين البلدين، والممتدة لنحو 900 كلم.

يأتي ذلك على رغم معاناة إيران أزمة اقتصادية تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأمريكية، تضاف إليها جائحة كورونا التي تعد إيران الأكثر تأثراً بها في الشرق الأوسط.

وشدد إيغلاند على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية لأفغانستان والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين "قبل حلول البرد القارس في الشتاء".

وفي شريط مصوّر نشره عبر تويتر الثلاثاء، قال الأمين العام خلال زيارته مخيماً للاجئين الأفغان في محافظة كرمان وسط إيران "أعتقد أن العالم لم يفهم بعد حجم الأزمة في كامل المنطقة".

وأشار الى أن نحو 300 ألف شخص عبروا الى إيران منذ سيطرة حركة طالبان على كابل في أغسطس/آب الماضي، تزامناً مع انسحاب القوات الأمريكية إثر وجود امتد زهاء عقدين من الزمن.

وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد أبدى الثلاثاء خشية طهران من أن يصل عدد اللاجئين الجدد إلى نحو "مليون شخص".

وأضاف في لقاء نظمته السلطة القضائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران، أن الأفغان "حين ينهار اقتصادهم ولا يتلقون أي مساعدة، يتجهون نحو الحدود" مع إيران.

وتابع: "هم لاجئون نحترمهم ونعزّهم، لكن الأرقام كبيرة جداً: حالياً لدينا 3,5 مليون لاجئ أفغاني في البلاد يستفيدون من كل المعونات المالية التي تطال الإيرانيين، لماذا لا يساعد أحد الأفغان (بطريقة) تتيح لهم البقاء في بلادهم، ولا يضطرون إلى ترك منازلهم والتوجه إلى الحدود؟".

وأفاد بيان المجلس النرويجي الذي يعمل على توفير مساعدات للاجئين الأفغان في إيران، أن المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة طلبت نحو 300 مليون دولار لمساعدة ما يصل إلى 515 ألف أفغاني يتوقع أن يلجؤوا إلى دول الجوار بحلول نهاية 2021.

وأشار الى أن "32% فقط" من هذا الطلب جرى توفيره إلى الآن، موضحاً أن نحو 136 مليوناً من المبلغ الإجمالي مطلوبة لمساعدة الأفغان في إيران.

ويصل إجمالي عدد اللاجئين الأفغان الى خمسة ملايين شخص، يتوزع 90% منهم بين إيران وأفغانستان، وفق أرقام المجلس النرويجي.