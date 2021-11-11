سياسة
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بعد قضية الشريط الجنسي.. الاتحاد الفرنسي يوضح مستقبل بنزيمة بالمنتخب
في مقابلة نشرت الأربعاء في يومية "لو باريزيان"، قال لو غريت إن أي قرار بشأن اللاعبين الذين جرى استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشان وحده.
بعد قضية الشريط الجنسي.. الاتحاد الفرنسي يوضح مستقبل بنزيمة بالمنتخب
سيصدر الحكم في هذه القضية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري
11 نوفمبر 2021

أكد نويل لو غريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه لن يجري إقصاء المهاجم الدولي كريم بنزيمة من المنتخب حتى إذا صدر حكم يدينه في قضية الشريط الجنسي.

وفي مقابلة نشرت الأربعاء في يومية "لو باريزيان"، قال لو غريت إن أي قرار بشأن اللاعبين الذين جرى استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشان وحده.

استُبعد بنزيمة من منتحب "الديوك" قرابة خمس سنوات قبل استدعائه في مايو/أيار الفائت بعد اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

وسيصدر الحكم في هذه القضية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

قال لو غريت في هذا الصدد "سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يجري استبعاد بنزيمة في حال إصدار حكم يدينه (...) الأمر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة".

ومن المتوقع أن يشارك بنزيمة مع منتخب بلاده ضد كازاخستان في باريس السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

طالبت النيابة العامة في فرساي الشهر الفائت بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيمة فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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