سياسة
2 دقيقة قراءة
صحيفة عبرية: حفتر يخطط للتطبيع مع إسرائيل حال انتخابه رئيساً لليبيا
ذكرت صحيفة عبرية أن خلفية حفتر سيعمل من أجل التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
صحيفة عبرية: حفتر يخطط للتطبيع مع إسرائيل حال انتخابه رئيساً لليبيا
مقربون من حفر يقولون إنه سيعمل على التطبيع مع إسرائيل إذا نجح بالانتخابات / Reuters
11 نوفمبر 2021

كشفت صحيفة عبرية، الخميس، أن ليبيا قد تكون الدولة العربية الخامسة التي تنضم إلى قطار التطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أهمية ذلك كونها دولة إفريقية على وجه التحديد.

وزعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر هو الأقرب إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية التي ستجري قريباً في ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك يعني، حسب مصادر ليبية مقربة من حفتر، بأن التطبيع مع إسرائيل بات أيضاً قريباً.

وقالت إن حفتر كان قد تحدث عن التطبيع مع إسرائيل في أكثر من محفل، وأكد أنه سوف يسعى إلى ذلك بجهد إذا جرى انتخابه رئيساً لليبيا.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن مصدر مقرب من حفتر القول "في الوقت الحالي، الحديث عن العلاقات مع إسرائيل من شأنها أن تقلص احتمالية فوزه في الانتخابات بسبب موقف الشعب الليبي من إسرائيل".

وكانت الصحيفة نفسها قد كشفت في وقت سابق أن حفتر استعان بمستشارين إسرائيليين في ظل سعيه إلى الترشح للرئاسة، كما أراد منهم أن يخططوا لحملته الانتخابية.

ونقلت الصحيفة عن مقريبن من حفتر القول بأن "الجنرال كان قد أكد بأن الفائز في الانتخابات هو من سيحدد سياسة الدولة".

وقال مصدر إماراتي للصحيفة إن "حفتر أكد أنه سيعمل من أجل التوصل إلى سلام مع إسرائيل".

وزعمت مصادر مقربة من حفتر أن "فقط السلام مع إسرائيل من شأنه أن يجلب الاستقرار لليبيا وكذلك ترميم البنية التحتية فيها".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت قبل أيام أن صدام حفتر ابن الانقلابي خليفة حفتر قد أجرى زيارة سرية إلى تل أبيب، "وذلك بهدف عرض إقامة علاقات سياسية مقابل الحصول على دعم عسكري وسياسي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us