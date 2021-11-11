كشفت صحيفة عبرية، الخميس، أن ليبيا قد تكون الدولة العربية الخامسة التي تنضم إلى قطار التطبيع مع إسرائيل، مشيرة إلى أهمية ذلك كونها دولة إفريقية على وجه التحديد.

وزعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر هو الأقرب إلى الفوز في الانتخابات الرئاسية التي ستجري قريباً في ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك يعني، حسب مصادر ليبية مقربة من حفتر، بأن التطبيع مع إسرائيل بات أيضاً قريباً.

وقالت إن حفتر كان قد تحدث عن التطبيع مع إسرائيل في أكثر من محفل، وأكد أنه سوف يسعى إلى ذلك بجهد إذا جرى انتخابه رئيساً لليبيا.

ونقلت "يسرائيل هيوم" عن مصدر مقرب من حفتر القول "في الوقت الحالي، الحديث عن العلاقات مع إسرائيل من شأنها أن تقلص احتمالية فوزه في الانتخابات بسبب موقف الشعب الليبي من إسرائيل".

وكانت الصحيفة نفسها قد كشفت في وقت سابق أن حفتر استعان بمستشارين إسرائيليين في ظل سعيه إلى الترشح للرئاسة، كما أراد منهم أن يخططوا لحملته الانتخابية.

ونقلت الصحيفة عن مقريبن من حفتر القول بأن "الجنرال كان قد أكد بأن الفائز في الانتخابات هو من سيحدد سياسة الدولة".

وقال مصدر إماراتي للصحيفة إن "حفتر أكد أنه سيعمل من أجل التوصل إلى سلام مع إسرائيل".

وزعمت مصادر مقربة من حفتر أن "فقط السلام مع إسرائيل من شأنه أن يجلب الاستقرار لليبيا وكذلك ترميم البنية التحتية فيها".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد كشفت قبل أيام أن صدام حفتر ابن الانقلابي خليفة حفتر قد أجرى زيارة سرية إلى تل أبيب، "وذلك بهدف عرض إقامة علاقات سياسية مقابل الحصول على دعم عسكري وسياسي".