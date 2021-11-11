سياسة
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جاوش أوغلو: قرارات تاريخية ستُتخذ في قمة زعماء المجلس التركي
قال وزير الخارجية التركي إنه سيجري اتخاذ قرارات تاريخية في قمة زعماء "المجلس التركي" المقرر عقدها غداً الجمعة في مدينة إسطنبول.
جاوش أوغلو: قرارات تاريخية ستُتخذ في قمة زعماء المجلس التركي
مولود جاوش أوغلو: سيجري اتخاذ قرارات تاريخية في قمة زعماء "المجلس التركي" / AA
11 نوفمبر 2021

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أنه سيجري اتخاذ قرارات تاريخية في قمة زعماء "المجلس التركي" المقرر عقدها غداً الجمعة في مدينة إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول المجلس التركي.

وأوضح جاوش أوغلو أنه من القرارات التاريخية التي سيجري اتخاذها خلال القمة، تغيير اسم المنظمة من المجلس التركي إلى "منظمة الدول التركية".

وصرح بأن جمهورية تركمانستان ستشارك في القمة المرتقبة بصفة مراقب، مبيناً أن المجلس التركي بات علامة فارقة على المستوى الدولي.

وشدد على وجوب تكثيف وزراء خارجية دول المجلس التركي مشاوراتهم بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس من أجل تحقيق مزيد من التضامن والتكاتف بين شعوب العالم التركي.

ولفت إلى أن شعار قمة الزعماء التي ستعقد غداً سيكون "التقنيات الخضراء والمدن الذكية في العصر الرقمي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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