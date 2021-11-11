سياسة
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تصطاد المسيّرات.. منظومة "فدائي" التركية تجتاز أولى تجاربها بنجاح
اجتازت منظومة "فدائي" لاصطياد الطائرات المسيرة الهجومية. التي جرى تطويرها بقدرات محلية تركية أولى تجاربها بنجاح.
تصطاد المسيّرات.. منظومة "فدائي" التركية تجتاز أولى تجاربها بنجاح
منظومة فدائي اجتازت أولى تجاربها بنجاح / AA
11 نوفمبر 2021

اجتازت منظومة "فدائي" التركية لاصطياد الطائرات المسيرة الهجومية، أولى تجاربها بنجاح.

و"فدائي" منظومة جرى تطويرها بقدرات محلية، من قبل شركات الصناعات الدفاعية التركية، بهدف اصطياد طائرات الدرون والمُسيرات الهجومية.

وقال غوراي علي جانلي، عضو مجلس إدارة شركة "ترانسفارو" (Transvaro)، إن منظومة "فدائي" خاضت أولى تجاربها بنجاح، وذلك بعد فترة ق صيرة من الكشف عن المشروع.

وأضاف في حديثه لوكالة الأناضول، أنهم استكملوا صناعة 10 نسخ مبدئياً من المنظومة المذكورة.

وأوضح أنهم يتلقون طلبات متزايدة على النسخة ذات الإطلاق المتعدد من منصة "فدائي"، لافتاً إلى مواصلتهم العمل لتصنيع ذلك.

وأشار إلى إطلاقهم مشروع لتطوير المنصة بحيث تصل إلى ارتفاع 5 آلاف متر، وذلك بناء على طلب تلقوه من قبل إحدى دول جنوب شرق آسيا.

وأكد "جانلي" أن "فدائي" ستصبح إحدى أهم منتجات الصناعات الدفاعية التركية في المستقبل القريب.

وتقوم آلية عمل "فدائي" على مغادرتها السبطانة (الأنبوب) تلقائياً وتتجه نحو الهدف وذلك فور التأكد من أن الجسم الطائر يشكل خطراً على المنطقة المكلف بحمايتها.

وتقترب "فدائي" من الهدف، وتقوم بتدميره بنظام البحث البصري الخاص بها، سواء كان الهدف طائرة مُسيرة واحدة أو سرب منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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