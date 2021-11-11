سياسة
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أردوغان: هدفنا تشجير المساحات المحترقة خلال عام واحد
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعلن خلال مشاركته في مراسم "يوم التشجير الوطني" الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني، سعي بلاده إلى تشجير المساحات المتضررة جراء الحرائق في غضون عام واحد.
أردوغان: هدفنا تشجير المساحات المحترقة خلال عام واحد
أردوغان: سنواصل تطوير قدراتنا وتعزيز كوادرنا الحرجية لمواجهة آثار تغيّر المناخ / AA
11 نوفمبر 2021

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سعي بلاده إلى تشجير المساحات المتضررة جراء الحرائق في غضون عام واحد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مشاركته في مراسم "يوم التشجير الوطني" الموافق 11 نوفمبر/تشرين الثاني مِن كلّ عام.

وأوضح أردوغان أنّ تركيا قلّلت حجم التربة المفقودة جراء التعرية إلى 154 مليون طن، وأنها لم تعُد تفقد أراضي بمساحة دولة صغيرة.

وأضاف: "سنواصل تطوير قدراتنا وتعزيز كوادرنا الحرجية لمواجهة آثار تغيّر المناخ".​​​​​​​

وشكر أردوغان كلّ من يساهم في غرس شجرة، في وقت تزداد فيه أزمة المناخ على مستوى العالم بأسره.

وتابع: "ثقافتنا تأمرنا بالتعامل مع جميع الكائنات الحيّة بالحبّ والرحمة، بما في ذلك النباتات والحيوانات".

وأكد أنّ تركيا وضعت ثورة التنمية الخضراء في قلب رؤيتها لعام 2053، مشيراً إلى إصرارها على مواصلة توسيع غاباتها ومساحاتها الخضراء بشكل يتناسب مع المادة 5 من اتفاق باريس للمناخ، الهادف إلى حماية الغابات وتعزيزها.

وأوضح أنّ تقرير الأمم المتحدة عن الموارد الحرجية العالمية يشير إلى احتلال تركيا المرتبة الأولى في أوروبا والرابعة على مستوى العالم في جهود التشجير.

ولفت إلى أنّ تقاسم البلدان خبراتها وتجاربها في مكافحة ظاهرة حرائق الغابات، سيساعد الجميع للقضاء على هذه الكارثة خلال وقت قصير.

وشدد أردوغان على بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الغابات الموجودة ونقلها إلى الأجيال القادمة، متمنياً أن تكون الشتلات المزروعة نسمة هواء نقيّة للعالم أجمع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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