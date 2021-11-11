سياسة
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القنصل العام بالقدس يفتتح ركناً تركياً بمكتبة فلسطينية.. تعرّف محتوياته
افتتح القنصل العام التركي في القدس، أحمد رضا ديمير، الخميس، ركناً تركيّاً في مكتبة بلدية قلقيلية، شمالي الضفة الغربية. ويتضمّن الرّكن كتباً ومعروضات تتعلق بالثقافة والتاريخ التركيَّين، وصوراً لمدينة جوروم.
القنصل العام بالقدس يفتتح ركناً تركياً بمكتبة فلسطينية.. تعرّف محتوياته
رئيس بلدية قلقيلية: افتتاح الركن التركي في مكتبة البلدية جزء من أوجه التعاون مع ولاية جوروم التركية / AA
11 نوفمبر 2021

افتتح القنصل العام التركي في القدس، أحمد رضا ديمير، الخميس، ركناً تركيّاً في مكتبة بلدية قلقيلية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة قلقيلية وبلديّتها، اجتمع خلالها مع مسؤولين فلسطينيين محليّين، واطّلع منهم على واقع المحافظة.

وقال هاشم المصري رئيس بلدية قلقيلية لوكالة الأناضول إنّ افتتاح الركن التركي في مكتبة البلدية، جزء من أوجه التعاون والتوأمة مع ولاية جوروم التركية.

وأضاف: "هناك توأمة مع بلدية جوروم، وضمن التوأمة هناك تعاون ثقافي واقتصادي وفي مجال البنية التحتية، ومن هنا جاء افتتاح الرّكن التركي".

وأشار إلى أنّ الرّكن، يتضمّن كتباً ومعروضات تتعلق بالثقافة والتاريخ التركيَّين، وصوراً لمدينة جوروم.

وقال المصري إنّ في افتتاح الرّكن وزيارة القنصل التركي للمدينة "تعزيزاً لأواصر الثقة وتجسيداً للتوأمة على أرض الواقع"، مشيراً إلى وجود توجّه لافتتاح ركنٍ فلسطيني في مكتبة بولاية جوروم.

وضمن اتفاقية التوأمة، زار المصري ولاية جوروم في أغسطس/آب الماضي.

كما التقى القنصل العام والوفد المرافق له، اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية، واطّلع منه على واقع المحافظة وما تعانيه بفعل الإجراءات الإسرائيلية، وفق بيان صادر عن المحافظة.

وأشاد رواجبة "بالعلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والتركي، شاكراً للجمهورية التركية وحكومتها وشعبها مواقفهم الثابتة ودعمهم السياسي الدائم للقضية الفلسطينية".

بدوره عبّر القنصل العام التركي عن سعادته بوجوده في محافظة قلقيلية، مشيراً إلى أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لمكوّنات المجتمع التركي كافة، وفق بيان المحافظة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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