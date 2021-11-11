أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، أنه أحبط محاولة تهريب أسلحة من الأردن، عبر الحدود.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "في عملية مشتركة بين الجيش والشاباك (المخابرات الداخلية) والشرطة، أُحبطت محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية في منطقة وادي الأردن".

وتابع: "تمكّنت أجهزة الرّصد التابعة للجيش خلال الليلة، من التعرّف على عدد من المشتبه بهم، حاولوا تهريب أسلحة من الأراضي الأردنية إلى إسرائيل".

وجاء في البيان أنّ الجيش، بالاشتراك مع وحدة الدوريات الخاصة التابعة للشرطة، اعتقل أحد المشتبه بهم في أثناء محاولته تهريب 15 قطعة سلاح، وحُوّل إلى التحقيق.

ولم تُصدر السلطات الأردنية تعقيباً على بيان الجيش الإسرائيلي.