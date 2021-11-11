سياسة
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أردوغان: اليونان تحوّلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية
قال الرئيس التركي إنّ اليونان بإقامتها قاعدة في مدينة دادا آغاتش، تحوّلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية. وأضاف أنّ "هناك العديد من القواعد الأمريكية في اليونان. عندما نجمعهم جميعاً معاً، تظهر صورة مفادها أنّ اليونان تحوّلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية".
أردوغان: اليونان تحوّلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية
أردوغان: اليونان تحوّلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية / AFP
11 نوفمبر 2021

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ اليونان تحوّلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية بإقامتها قاعدة في مدينة دادا آغاتش.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، عقده أردوغان مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في العاصمة أنقرة.

وأضاف أنّ "هناك العديد من القواعد الأمريكية في اليونان. عندما نجمعهم جميعاً معاً، تظهر صورة مفادها أنّ اليونان تحوّلت إلى قاعدة عسكرية أمريكية".

وتابع: "عندما نسأل عن السبب في بناء كلّ هذه القواعد مع بايدن والأطراف المعنية، فإنهم يعطون إجابات مراوغة، ولا يتصرّفون بصدق".

وأشار أردوغان إلى أنّ تركيا من بين الدول السّبع الكبرى في حلف الناتو من حيث عدد القوات والدعم المالي، لافتاً إلى أنّ اليونان ليس لديها هذا الوضع.

وذكر أنّ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يواصل الكذب ولا يتصرّف بأمانة وبالتالي لا يوحي بالثقة في المنطقة

وبخصوص التعامل مع طالبي اللجوء قال أردوغان: "لدينا كلّ الوثائق التي تُثبت خرق اليونان قوارب طالبي اللجوء، وبالتالي حُكمها عليهم بالموت".

وحول العلاقات الثنائية مع المجر، أكّد أنّ البلدين يهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 6 مليارات في مرحلة أولى.

​​​​​​​وأضاف: "سنحتفل بإعلان 2024 عام الثقافة التركي المجري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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