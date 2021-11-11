أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مساء الخميس، مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائباً له، مع إرجاء تعيين ممثل شرق البلاد.

جاء ذلك حسبما أذاعه التليفزيون الرسمي للبلاد.

وذكر التليفزيون أنّ المجلس ضمّ في عضويته، شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وجابر إبراهيم، ومالك عقار اير، والهادي إدريس، والطاهر حجر، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزّبير، ولمي عبد الجبار.

وأوضح أنّ تعيين ممثل لشرق السودان أُرجئ لمزيد من التشاور.