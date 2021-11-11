سياسة
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أقار: جيش تركيا وصل إلى تفوّق تشغيلي لامتلاكه تكنولوجيا عالية
قال أقار إنّ تركيا بلغت مستوى أصبحت فيه تُصمّم وتُصنّع وتُصدّر المدافع والمروحيات والطائرات المُسيّرة والسفن الحربية فضلاً عن السلاح الفردي الذي كانت تستورده في الماضي.
أقار: جيش تركيا وصل إلى تفوّق تشغيلي لامتلاكه تكنولوجيا عالية
خلوصي أقار: تركيا بلغت مستوى أصبحت فيه تُصمّم وتُصنّع وتُصدّر المدافع والمروحيات والطائرات المُسيّرة والسفن الحربية / AA
11 نوفمبر 2021

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أنّ جيش بلاده وصل إلى تفوّق تشغيلي وتميّز بفضل التكنولوجيا العالية التي لا يُمكن أن يمتلكها سوى عدد قليل من جيوش العالم.

جاء ذلك في كلمة، الخميس، خلال افتتاح معرض "ساها إكسبو 2021" للصناعات الدفاعية والجوية والفضائية بمدينة إسطنبول.

وذكر أقار أنّ نسبة الاعتماد على الصناعات الدفاعية المحلية ارتفعت رغم العوائق من نحو 20 في المئة بداية الألفية، إلى قرابة 80 في المئة حالياً، بفضل دعم الرئيس رجب طيب أردوغان وتشجيعه.

وأوضح أنّ تركيا بلغت مستوى أصبحت فيه تُصمّم وتُصنّع وتُصدّر المدافع والمروحيات والطائرات المُسيّرة والسفن الحربية، فضلاً عن السلاح الفردي الذي كانت تستورده في الماضي.

وأشار إلى أنّ العمل يتواصل بشكل مكثّف فيما يتعلّق بالرادار ونظام الحرب الإلكتروني والمُقاتلة المحلية والسفينة الهجومية البرمائية ونظام الدفاع الجوي.

وأكد أنّ الصناعات الدفاعية المحلية أصبحت في وضع يمكّنها من تلبية احتياجات القوات المسلحة التركية إضافة إلى الدول الحليفة والصديقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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