سياسة
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ما الفئات التي وافق الملك سلمان على منحها الجنسية السعودية؟
قررت السعودية بعد موافقة الملك سلمان، منح جنسيتها لعدد الفئات، وُصفت بأنّها لـ"أصحاب الكفاءات المتميّزة والخبرات والتخصصات النادرة".. تعرَّف التفاصيل.
ما الفئات التي وافق الملك سلمان على منحها الجنسية السعودية؟
القرار الجديد يشمل فتح باب التجنيس أمام "الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية" / Reuters
11 نوفمبر 2021

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الخميس، إنّ الملك سلمان وافق على منح الجنسية السعودية لعدد الفئات، وُصفت بأنّها لـ"أصحاب الكفاءات المتميّزة والخبرات والتخصصات النادرة".

وأضافت الوكالة أنّ القرار الجديد يشمل فتح باب التجنيس أمام "الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية"، مشيرة إلى أنّ ذلك من شأنه أن يُعزّز "عجلة التنمية ويعود بالنفع على الوطن".

وأشارت الوكالة إلى أنّ القرار الجديد يأتي ضمن "رؤية 2030" الاقتصادية التي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان، بهدف تنويع مداخيل الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط.

يأتي ذلك أيضاً بعد قرابة عامين على إطلاق نظام الإقامة المميّزة التي تُهمّ عدداً من الكفاءات وفئات معيّنة أخرى، ومُنحت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 لدفعة أولى شملت 73 شخصاً من 19 جنسية.

وتشهد السعودية حملة "تغيير" اجتماعي واقتصادي غير مسبوقة يقودها بن سلمان تحت مظلّة "رؤية 2030"، التي تقوم على فتح أبواب المملكة أمام المستثمرين الأجانب والمشاريع العملاقة.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه ولي العهد، الحاكم الفعلي في المملكة، إلى احتواء الانتقادات الدولية الموجهة إلى سجلّ بلاده على صعيد حقوق الإنسان ونظامها القضائي المفتقر للشفافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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