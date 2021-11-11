سياسة
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الأندية الإنكليزية تعارض بالإجماع فكرة كأس العالم كلّ سنتين.. ماذا قالت؟
قالت رابطة الدوري الإنكليزي إنها ناقشت خطّة إدخال تعديلات جذرية على الجدول الزمني للمباريات الدولية بعد عام 2024، وعارضت بالإجماع اقتراح "فيفا" إقامة كأس العالم كلّ سنتين.
الأندية الإنكليزية تعارض بالإجماع فكرة كأس العالم كلّ سنتين.. ماذا قالت؟
الأندية الإنكليزية تُعارض بالإجماع فكرة كأس العالم كل سنتين / AP
11 نوفمبر 2021

عارضت الأندية الإنكليزية بالإجماع فكرة إقامة كأس العالم كلّ سنتين وتعديل الروزنامة الدولية ضمن رزمة مِن الاقتراحات التي طرحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحسب ما جاء في بيان الخميس.

قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز: "ناقشت الأندية الـ20 في الدوري الإنكليزي الممتاز خطّة إدخال تعديلات جذرية على الجدول الزمني للمباريات الدولية بعد عام 2024، وعارضت بالإجماع اقتراح فيفا إقامة كأس العالم كلّ سنتين، وكذلك أيّ خطط تتضمن تمديد فترة النوافذ الدولية".

وأشارت الرابطة إلى الآثار الجانبية الضارة المحتملة على "رفاهية اللاعبين، وتجربة الجماهير، والتحضيرات التي تسبق الموسم وجودة المسابقات"، باعتبارها اعتراضات رئيسية على الفكرة.

وأفاد ريتشارد ماسترز رئيس الرابطة في البيان "نحن منفتحون على الإصلاحات والأفكار الجديدة، لكن يجب عليها تحسين التوازن والتكامل بين المسابقات المحلية والدولية".

وكان "فيفا" دعا في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي إلى عقد قمّة في ديسمبر/كانون الأوّل المقبل لمناقشة خطّته الهادفة إلى تنظيم كأس العالم مرة كلّ سنتين، ومحاولة التغلّب على إحجام الأندية أو الاتحادات القارّية مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ويفا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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