سياسة
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روسيا: ليس لدينا خطط لغزو أوكرانيا ما لم نتعرض للاستفزاز
أشار نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن "التصرفات العسكرية الأمريكية في البحر الأسود مدعاة للاستفزاز، ويومياً نتجنب حدوث اشتباكات مباشرة".
روسيا: ليس لدينا خطط لغزو أوكرانيا ما لم نتعرض للاستفزاز
بوليانسكي: موسكو ليس لديها أي خطط لغزو أوكرانيا. ولن تفعل ذلك أبدا ما لم يتم استفزازها / Reuters
12 نوفمبر 2021

قالت روسيا، الخميس، إنها لا تملك أي خطط لغزو أوكرانيا "ما لم يجرِ استفزازها"، حسب ما جاء في تصريح صحفي لنائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، قبيل انعقاد جلسة مشاورات مغلقة بمجلس الأمن الدولي حول أزمة المهاجرين علي الحدود البولندية البيلاروسية.

وأوضح بوليانسكي: "موسكو ليس لديها أي خطط لغزو أوكرانيا. ولن تفعل ذلك أبداً ما لم يجرِ استفزازها".

وأضاف: "في حالة استفزازنا سواء عن طريق أوكرانيا أو أي طرف آخر، سوف يكون الأمر هنا دفاعاً عن السيادة الوطنية".

وتابع: "التصرفات العسكرية الأمريكية في البحر الأسود مدعاة للاستفزاز، ويومياً نتجنب حدوث اشتباكات مباشرة".

ومضى قائلاً: "روسيا لديها الحق في حشد قواتها.. هذه ليست أرضاً أوكرانية بل روسية".

والأربعاء، طلبت واشنطن من موسكو "توضيحاً" بشأن تحرّكات "غير اعتيادية" لقوات روسية قرب الحدود مع أوكرانيا، محذّرة روسيا من تكرار “الخطأ الفادح” الذي ارتكبته عام 2014 وأشعل حرباً في شرق أوكرانيا.

ودعا المتحدّث باسم البنتاغون جون كيربي، موسكو إلى “احترام اتفاقيات مينسك” التي تنصّ خصوصاً على نزع السلاح من الحدود الروسية-الأوكرانية.

ومنذ عام 2014 تشهد دونباس، المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا، حرباً بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا أودت بحياة أكثر من 13 ألف شخص.

وبعد هدنة جرى التوصل إليها في النصف الثاني من عام 2020، تجدّدت في مطلع العام الجاري اشتباكات متقطّعة بين قوات كييف والانفصاليين الذين تُتهَم روسيا بدعمهم عسكرياً ومالياً، وهو ما تنفيه الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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