سياسة
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"نأسف بشدة وسنتفادى الخطأ".. لماذا اعتذرت لعبة "كول أوف ديوتي" للمسلمين؟
شركة "أكتيفجن" الأمريكية المتخصّصة بألعاب الفيديو تعتذر عن "محتوى وضع بصورة مسيئة إلى المسلمين" في لعبة "كول أوف ديوتي" (Call of Duty) القتالية.
"نأسف بشدة وسنتفادى الخطأ".. لماذا اعتذرت لعبة "كول أوف ديوتي" للمسلمين؟
لعبة "كول أوف ديوتي" تعتذر عن ظهور صورة لورقة تبدو أنّها مقتطعة من مصحف ملقاة على أرضية إحدى خرائط اللعبة / Reuters
12 نوفمبر 2021

اعتذرت شركة "أكتيفجن" الأمريكية المتخصّصة بألعاب الفيديو عن "محتوى وضع بصورة مسيئة إلى المسلمين" في لعبة "كول أوف ديوتي" (Call of Duty) القتالية الشهيرة التي تنتجها الشركة.

وجاء الاعتذار بعد موجة استياء واسعة من قبل بعض مستخدمي اللعبة، لظهور صورة لورقة تبدو أنّها مقتطعة من مصحف ملقاة على أرضية إحدى خرائط اللعبة، في تحديثها الأخير الذي صدر الأربعاء الماضي.

وفي معرض اعتذارها عن عن الموقف نوّهت الشركة بأنّها أزالت "المحتوى المسيء" من اللعبة في تحديث جديد لها، وأنّها تعمل على تفادي مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.

وذكرت الشركة الأمريكية في حساب اللعبة المخصّص لمنطقة الشرق الأوسط على تويتر: "لعبة Call of Duty صُنعَت للجميع. كان يوجد محتوى وضع بصورة مسيئة إلى المسلمين بشكل خاطئ الأسبوع الماضي، وجرت إزالته من اللعبة، نحن نعتذر بشدة. كما نتّخذ كل الإجراءات اللازمة في هذه اللحظة داخل الشركة لتحديد الحالة وفهمها لتفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل".

وجاء الغضب من قبِل المستخدمين المسلمين الذين اعتبروا وجود صور من المصحف تجاوزاً في حق دينهم، إذ أصدروا دعوات في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة اللعبة.

وأشار مغرّدون إلى أنّ هذه الحادثة تكرّرت من الشركة ذاتها، إذ سبق أن تضمّنت نسخة قديمة من اللعبة صدرت في 2016 صورة لمصحف، ما أثار موجة من الغضب.

و"كول أوف ديوتي" هي لعبة قتالية تحاكي واقع المعارك العسكرية براً وبحراً وجواً، فضلاً عن نسخ تعتمد على الخيال العلمي والمعارك المستقبلية.

وتُعَد اللعبة واحدة من أنجح ألعاب الفيديو في التاريخ، إذ تحظى بشعبية كبيرة في العالم، وباعت الشركة المالكة للعبة ما يزيد على 400 مليون نسخة منها منذ صدور نسختها الأولى عام 2003.

مصدر:TRT عربي
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