سياسة
3 دقيقة قراءة
البوسنة ترفض تكريم ألمانيا أكاديمياً إسرائيلياً أنكر مجزرة سريبرينيتسا
رداً على نية ألمانيا تكريم المؤرّخ الإسرائيلي جدعون غرايف الذي كتب تقريراً مُثيراً للجدل حول مذبحة سريبرينيتسا، وصف وزير الخارجية البوسني بحثه بأنّه "مقدمة لنزاع جديد".
البوسنة ترفض تكريم ألمانيا أكاديمياً إسرائيلياً أنكر مجزرة سريبرينيتسا
أقارب ضحايا مذبحة سريبرينيتسا التي وقعت عام 1995 يحيون ذكرى المذبحة الجماعية الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية / Getty Images
12 نوفمبر 2021

حذّرت البوسنة من تكريم ألمانيا أكاديمياً إسرائيلياً مثيراً للجدل، لاتّهامه بإنكار مذبحة تعرّض لها الآلاف من مسلمي البوسنة، قائلة إنّ ذلك قد يساهم في زعزعة استقرار البلقان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت ألمانيا إعادتها النظر في إمكانية حصول البروفيسور جدعون غرايف على "وسام الاستحقاق" لأبحاثه حول الهولوكوست، وذلك بعد غضب عارم من قبل الكثيرين من رافضي تكريمه، لآرائه المنكرة لجرائم الصرب بحرب البوسنة في التسعينيات.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن غرايف يحظى بتقدير وترحيب على نطاق واسع لما قدّمه من مجهود بحثي بحق معسكرات الموت النازية "الهولوكوست"، التي يُعتبَر رائداً في تاريخها.

وطلبت حكومة صرب البوسنة، وهي كيان قانوني يمثّل جزءاً من جمهورية البوسنة والهرسك، من غرايف كتابة تقرير عن مذبحة سريبرينيتسا التي وقعت عام 1995، وارتكبت القوات الصربية خلالها مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 و70 عاماً.

إلّا أنّ العديد من المراقبين انتقدوا النتائج التي توصّل إليها الأكاديمي الإسرائيلي والتي نشرها في وقت سابق من العام الجاري على نطاق واسع باعتبارها مراجعة تاريخية وإنكاراً للإبادة الجماعية، كما تتعارض مع نتائج المحاكم الجنائية الدولية والقانون الدولي.

وإثر حالة الغضب العارم تجاه البحث الذي نشره غرايف قرّرت الحكومة الألمانية تأجيل منح الأخير "وسام الاستحقاق".

وصرّحت وزيرة خارجية البوسنة والهرسك بيسيرا توركوفيتش لصحيفة "هآرتس" بأنّه من الأهمية بمكان فهم سبب خطورة إنكار الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا وعواقبه غير المتوقعة.

وأردفت: "جرى البتّ في الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا وفق أحكام المحاكم الدولية، وكذلك محاكم البوسنة والهرسك".

وتابعت وزيرة الخارجية البوسنية مؤكّدةً أنّ "إنكار ما جرى تأسيسه قضائياً وقانونياً لا يؤدّي فقط إلى الفوضى وعدم اليقين القانوني، بل إلى زعزعة استقرار منطقة غرب البلقان بأكملها. إنها مقدمة لصراعات وانقسامات وجرائم حرب جديدة".

وحسب تركوفيتش فإنّ إنكار الإبادة الجماعية بات "أداة مهمة لبعض القوى الانفصالية في البوسنة والهرسك، والتي تثير الانقسامات والصراعات بهدف زعزعة استقرار المنطقة".

وأكّدت أنّ غرايف "الذي لا نشكّك في إسهاماته بأبحاث الهولوكوست أُسيء استخدامه ببساطة لأغراض سياسية".

وأوضحت أنّ ما يحدث الآن هو "تعريض اتفاقية دايتون للسلام للخطر، وهذه هي بالضبط سياسة (الزعيم الصربي) ميلوراد دوديك"، محذّرةً من تعريض السلام والاستقرار في البلقان بأكمله لخطر الحرب والانقسام.

من جهته زعم غرايف أنّه حال إلغاء ألمانيا تكريمه، فإنّ ذلك سيُعتَبر هجوماً ألمانياً على إحياء ذكرى المحرقة لا شخصه، وأنّ الاعتراضات البوسنية تغذيها معاداة السامية.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us