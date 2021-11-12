افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة مع قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) مبنى الأمانة العامة للمجلس التركي في مدينة إسطنبول.

والتقى الرئيس أردوغان برؤساء الدول الأعضاء في إسطنبول، في إطار القمة الثامنة للمجلس التركي المقرر عقدها اليوم في جزيرة الديمقراطية والحريات في مبنى الأمانة العامة للمجلس التركي بميدان السلطان أحمد.

وحضر حفل الافتتاح، رؤساء أذربيجان إلهام علييف، وكازاخستان قاسم جومرت توقاييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

كما حضر كذلك الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، والأمين العالم للمجلس التركي بغداد أمرييف.

وبعد قص شريط الافتتاح غادر الرئيس أردوغان وضيوفه الزعماء إلى جزيرة الديمقراطية والحريات، حيث ستقعد القمة الثامنة لقادة المجلس التركي.

ومن المنتظر أن يجري خلال القمة اتخاذ قرارات مهمة بشأن سير عمل المنظمة ومستقبلها، بما في ذلك تغيير اسم المجلس التركي إلى منظمة الدول التركية، واعتماد وثيقة الرؤية للسنوات العشرين القادمة.

وستتسلم تركيا الرئاسة الدورية للمجلس من أذربيجان خلال القمة التي ستناقش القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كل المجالات.

ويضم "المجلس التركي" الذي تأسس في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009 تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان والمجر بصفة مراقب.

ويهدف المجلس (مقره إسطنبول) إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.