سياسة
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توقُّف بعض خدمات غوغل بأوروبا.. ما القصة؟
نقلت وسائل إعلام أجنبية حصول خلل يمنع كثيراً من المستخدمين في أوروبا من الوصول إلى بعض خدمات شركة غوغل، خصوصاً خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) ويوتيوب. ما القصة؟
توقُّف بعض خدمات غوغل بأوروبا.. ما القصة؟
لم تعلّق الشركة بعد عن سبب المشكلة، غير أن عدد من المختصين أرجعوا العطل إلى خلل في نظام IMAP / AFP
12 نوفمبر 2021

حصل خلل منع كثيراً من المستخدمين في أوروبا من الوصول إلى بعض خدمات شركة غوغل، خصوصاً خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) ويوتيوب، حسب ما نقلته عدد من وسائل الإعلام الأجنبية.

وقال موقع صحيفة مترو البريطانية إن مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني (جيميل) لم يستطيعوا إرسال الرسائل أو استقبالها، وإن ذلك سُجّل في بريطانيا وفرنسا والهند على الأقل.

ولم تعلّق الشركة بعد عن سبب المشكلة، غير أن عدد من المختصين أرجعوا العطل إلى خلل في نظام IMAP وهو اختصار لـ"بروتوكول ولوج الرسائل عبر الإنترنت"، حسب المصدر نفسه.

يأتي ذلك بعد يومين من رفض محكمة في الاتحاد الأوروبي استئنافاً تقدم به محامون يتبعون عملاق التكنولوجيا العالمي "غوغل"، بشأن قرار المفوضية الأوروبية فرض غرامة كبيرة عليها، لأسباب مرتبطة بقواعد المنافسة في دول التكتل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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