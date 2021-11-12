سياسة
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روسيا تقول إنها لا تشكل تهديداً لأحد وإن نشاط أمريكا في البحر الأسود عدواني
قالت روسيا إنها لا تشكل تهديداً على أحد رداً على تقرير إعلامي أشار إلى أن الولايات المتحدة قلقة حيال أن تشن موسكو هجوماً على أوكرانيا، فيما نقل عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن النشاط العسكري الأمريكي في منطقة البحر الأسود عدواني.
روسيا تقول إنها لا تشكل تهديداً لأحد وإن نشاط أمريكا في البحر الأسود عدواني
يسكوف: ذكرنا مراراً أن تحركات قواتنا المسلحة على أراضينا لا ينبغي أن تكون سبباً للقلق / Reuters
12 نوفمبر 2021

رفض الكرملين الجمعة تقريراً إعلامياً أشار إلى أن الولايات المتحدة قلقة من أن تشن موسكو هجوماً على أوكرانيا، وقال إن روسيا لا تشكل تهديداً على أحد.

وكان دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يرد على تقرير إعلامي ذكر أن واشنطن ناقشت مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن الهجوم المحتمل.

وأشار التقرير الذي نشرته بلومبرج إلى تحركات مريبة للقوات داخل روسيا كأحد أسباب القلق الأمريكي.

وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "ذكرنا مراراً أن تحركات قواتنا المسلحة على أراضينا لا ينبغي أن تكون سبباً للقلق".

و ذكر أن التقرير الإعلامي يشعل التوتر بين الشرق والغرب دون داع، مضيفاً "روسيا لا تشكل تهديداً لأحد".

وأضاف أن موسكو هي التي لاحظت زيادة في ما وصفه بالسلوك الاستفزازي من معارضيها، بما في ذلك زيادة في نشاط حلف شمال الأطلسي في البحر الأسود وطلعات طائرات تجسس غربية بما لا يدع مجالاً للصمت.

وقال "عند الضرورة، نتخذ إجراءات لضمان أمننا إذا أقدم معارضونا على تحركات عند حدودنا".

في سياق متصل، قالت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن النشاط العسكري الأمريكي في منطقة البحر الأسود عدواني ويشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي والاستراتيجي.

وأضافت الوزارة أنها رصدت ست طلعات استكشافية لطائرات حلف شمال الأطلسي فوق البحر الأسود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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