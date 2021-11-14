في الوقت الذي تنفذ فيه شركات الصناعات الدفاعية التركية تصميم وتطوير أحدث أنواع الطائرات المسيّرة المسلحة وغير المسلحة فضلاً عن الدرونات المتنوعة، فإنها لم تغفل عن تطوير وتحديث منصات دفاع ضد هذا النوع من الأسلحة عالية التقنية، والتي درج استخدامها بكثرة في السنوات الأخيرة.

خصوصاً بعد فشل الصواريخ في إسقاط الطائرات المسيرّة والتصدي لهجماتها، كون الرادارات التقليدية لأنظمة الدفاع الجوي لا يمكنها اكتشاف الطائرات بدون طيار، لأنها مصنوعة في الأغلب من مواد بلاستيكية أو مواد مركبة لا تعكس موجات الرادار، بالإضافة إلى عدم احتوائها على محركات صاروخية ساخنة يمكن تتبعها حرارياً، فهي تعمل عادةً بواسطة محركات صغيرة تعمل بالبطارية.

وعلى الرغم من كل التحديات التي ترافق عمليات الكشف عن المسيّرات وإسقاطها، نجحت الشركات التركية في إنتاج منظومات دفاعية حديثة ومتطورة قادرة على التغلب على هذه المصاعب، شهدت إقبالاً عالمياً كبيراً لشرائها نظراً لتطورها وفاعليتها.

إليكم في هذا التقرير ثلاثاً من أبرز هذه المنظومات.

منظومة فدائي

تعتبر منظومة "فدائي" (FEDAI) للدفاع الجوي التي اجتازت أولى تجاربها بنجاح، بمثابة منصة ذات قدرة تتبع عالية لاصطياد المسيّرات الهجومية والدرون بأنواعها وتدميرها.

والمنظومة الدفاعية من تطوير وإنتاج شركة "ترانسفارو" (Transvaro) التركية، وهي عبارة عن طائرات صغيرة الحجم مجهزة بآلية طي الجناح يجري إطلاقها من خلال أنبوب إطلاق "سبطانة" مشابه لمنصات الصواريخ الجوية، تحمل رأساً مدمراً يحتوي على رادار (DROKA) وكاميرات حرارية/ ليلية، مما يسمح بتقييم الهدف قبل شن الهجوم بشكل مستقل، حيث تدمره بنظام البحث البصري الخاص بها، سواء كان الهدف طائرة مُسيرة واحدة أو سرباً منها.

فيما تبلغ سرعة طيرانها القصوى قرابة 100 كيلومتر/ساعة، وبمقدورها الوصول إلى ارتفاع 1200 متر، وبإمكان الطائرة البالغ وزنها 5 كيلو غرام التحليق لمدة 45 دقيقة للوصول إلى مداها الأقصى البالغ 40 كيلومتراً.

وتُنتج الشركة المصنعة نسخاً فردية من المنظومة، ونسخاً ذات أنظمة إطلاق متعددة. والشركة الآن بصدد تطوير منظومة جديدة قادرة على الوصول إلى ارتفاع 5000 كيلومتر.

منظومة كالكا

تمكنت شركة "أنظمة الدفاع الحربية" (Ulusal Savunma) التركية ومقرها مدينة أنطاليا، من تطوير نظام دفاع جوي متنقل للإنذار المبكر أطلقت عليه اسم "كالكا" (KALKA)، يقضي على التهديدات الصادرة عن الطائرات المسيّرة.

والمنظومة الدفاعية التي طورتها الشركة التركية بإمكانات محلية خالصة، لا يقتصر استخدامها على الطائرات المسيّرة الحربية والعسكرية وحسب، بل يمكن استخدامها أيضاً في بعض الأعمال غير القانونية، مثل أعمال المراقبة غير المشروعة، ونقل مواد غير قانونية مثل المخدرات والقنابل والمواد المحظورة.

وتعتبر "كالكا" أول نظام دفاع جوي للإنذار ينتج بتركيا، حيث يجري التحكم فيه بواسطة أجهزة وبرامج محلية الصنع يجري تثبيتها داخل مركبة لضمان سهولة الحركة والتنقل. كما أن النظام يمتلك القدرة على العمل يدوياً أو آلياً، وحفظ بيانات التشغيل والقدرات العملياتية، حيث يعمل كجهاز استشعار، بمقدوره الكشف عن اتصالات التردد اللاسلكي بين الطائرات بدون طيار ومركز التحكم الخاص بها.

وتستطيع المنظومة الكشف ورصد المسيّرات بمحيط 5 آلاف متر تقريباً، من خلال تتبع ترددات تلك الطائرات والإنذار المبكر عنها، الأمر الذي يضمن أمن المحيط العملياتي، والشخصيات المهمة والحفلات والأنشطة الاجتماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية، حيث يوفر حلاً فعالاً ضد هجمات أسراب الطائرات المسيّرة.

منظومة إيهاماكس

طورت شركة "أنظمة الدفاع الحربية" المختصة بإنتاج أنظمة الدفاع ضد الطائرات المسيّرة والمُصنعة لمنظومة "كالكا" التي ذكرناها سابقاً، سلاحاً متطوراً أطلقت عليه اسم "إيهاماكس" (IHAMAX) يمكن استخدامه كبندقية ضد الطائرات بدون طيار التي تشكل خطراً.

والسلاح الجديد محلي الصنع لديه العديد من الميزات متفوقاً بذلك على نظرائه، وزنه ما بين 3 و4 كيلوغرامات ويمكن لشخص واحد حمله واستخدامه بكل سهولة، حيث إن إمكانية حمله وتغيير بطاريته جعلته متفوقاً.

وخلال فترة عمله التي تصل ما بين 60 و80 دقيقة، يستطيع السلاح توفير الحماية الخطية والدائرية ضد المسيّرات حتى مسافة 2 كيلو متر حسب الظروف الجغرافية والاتصال بين المسيّرة ومركز قيادتها.

ويعطّل الجهاز أنظمة الاتصال والحركة في المسيّرة المستهدفة، حيث يمكنه تعليقها في الهواء حتى تنفذ بطاريتها وتسقط، أو يمكنه أن يجبرها على العودة في حال كانت خاصية "العودة إلى المنزل" نشطة.

ويُذكر أن القوات المسلحة التركية تستخدم منظومة "إيهاماكس" منذ أكثر من عامين، فضلاً عن استخدامها من قبل المؤسسات الخاصة التي تحتاج إلى الحماية. فضلاً عن تصديرها إلى قطر وألبانيا العام الماضي.