سياسة
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بعد توسعها في أوروبا.. غيتير التركية تطلق خدمة التوصيل في الولايات المتحدة
أعلنت شركة غيتير التركية الرائدة في مجال توصيل الطلبات السريعة، بدء عملها في الولايات المتحدة. وتعقد غيتير جولة أخرى من التمويل لتحقيق هدفها في الانتشار في 300 مدينة بالولايات المتحدة.
بعد توسعها في أوروبا.. غيتير التركية تطلق خدمة التوصيل في الولايات المتحدة
 شركة غيتير من بين الشركات الناشئة الرائدة التي ازدهرت خلال الجائحة / AA
12 نوفمبر 2021

بدأت شركة غيتير التركية الرائدة في مجال توصيل الطلبات السريعة، عملها في الولايات المتحدة، أكبر سوق للبيع بالتجزئة في العالم، بعد بضعة أشهر فقط من التوسع في أوروبا، حسبما أفاد المدير التنفيذي للشركة.

وصرّح مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي ناظم سالور في مؤتمر صحفي، بأن الشركة أطلقت عملياتها في شيكاغو يوم الخميس وتخطّط للتوسع في مدينتَي نيويورك وبوسطن.

وتُعتبر غيتير من الشركات الناشئة الرائدة التي ازدهرت خلال الجائحة، إذ جذبت نحو مليار دولار (9.93 مليار ليرة تركية) في ثلاث جولات تمويل متتالية هذا العام، وتَضخَّم تقييمها من 850 مليون دولار إلى أكثر من 7.5 مليار دولار.

وقال سالور: "تماماً مثل كل لاعب كرة سلّة يحلم باللعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، تحلم شركة ناشئة باللعب في الولايات المتحدة، نريد أن ننجح في الولايات المتحدة".

وابتكرت غيتير، ومقرها إسطنبول، التي تأسست في عام 2015، فئة التوصيل لمدة 10 دقائق للعملاء الذين يطلبون خدمتها من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها، مع توفير درَّاجين ينطلقون من مخازن البقالة في الأحياء المختلفة.

وتقدّم الشركة مجموعة مختارة من 1500 سلعة يومية لعملائها، وتعمل غيتير الآن في 47 مدينة تركية.

ومع زيادة اهتمام المستثمرين بالصناعة الناشئة، غامرت الشركة بالخروج من تركيا في يناير/كانون الثاني لإطلاق خدمة توصيل البضائع السريعة "الميل الأخير" في بريطانيا.

كما استطاعت على مدى الأشهر التسعة الماضية التوسع في ثماني دول أوروبية، إذ أطلقت خدمتها في هولندا في مايو/أيار، وألمانيا وفرنسا في يونيو/حزيران، وإسبانيا وإيطاليا في سبتمبر/أيلول، والبرتغال في أكتوبر/تشرين الأول.

ويقول سالو: "تَوسُّعنا في الولايات المتحدة جاء في توقيت جيّد. لقد عملنا على إتقان نهجنا في التسليم فائق السرعة منذ أن أنشأنا النموذج قبل ست سنوات. الآن حان الوقت بعد أن تأسست (غيتير) وازدهرت في أوروبا، للمضي قُدُماً إلى أبعد من ذلك وتقديم أنفسنا للسوق الأمريكية ".

وكانت جائحة كوفيد-19 نعمة لشركات التوصيل السريع بما في ذلك الشركتان الألمانيتان Gorillas وFlink ( شركتا بقالة)، إذ تَجنَّب المستهلكون ارتياد المتاجر المحلية، واعتادوا شراء مستلزماتهم من الأساسيات إلى الحلويات عبر هواتفهم.

ولا يجذب نموذج خدمات التوصيل السريع اهتمام صناديق رأس المال الاستثماري فقط، بل أيضاً تجار التجزئة التقليديين.

ووفق سالور، تعقد غيتير جولة أخرى من التمويل لدعم نموّها، إذ ترغب في الانتشار في 300 مدينة في الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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