سياسة
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مقتل عسكريَّين روسيَّين خلال عملية إنزال جوي في بيلاروسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل عسكريَّين روسيَّين خلال عملية إنزال جوي تدريبية في بيلاروسيا.
مقتل عسكريَّين روسيَّين خلال عملية إنزال جوي في بيلاروسيا
الحادثت وقعت خلال عملية إنزال جوي لوحدة من قوات المظليين على ميدان في منطقة مدينة غرودنو البيلاروسية
12 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، عن مقتل عسكريَّين روسيَّين خلال عملية إنزال جوي تدريبية في بيلاروسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الحادثة وقعت الجمعة 12 نوفمبر/تشرين الثاني خلال عملية إنزال جوي لوحدة من قوات المظليين على ميدان في منطقة مدينة غرودنو البيلاروسية في إطار فحص مفاجئ للجاهزية القتالية.

وذكر البيان أن الحادثة نجمت عن "هبوب رياح قوية مفاجئة بالقرب من الأرض"، مما أدَّى إلى انحراف اثنين من المظليين عن مواقفهما.

وحاول أحد الجنديين، حسب البيان، إنقاذهما في وقف السقوط غير المنضبط باستخدام المظلة الاحتياطية، لكنه فشل، وأصيبا بجروح بالغة نُقلا على أثرها إلى مستشفى حيث فارقا الحياة رغم جهود الأطباء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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