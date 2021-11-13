نظم "تحالف التضامن مع فلسطين" في جنوب إفريقيا الجمعة مظاهرة رافضة لمشاركة ملكة جمال البلاد لعام 2021 في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل الشهر المقبل.

وتجمع عدد من المتظاهرين في منطقة مورنينغسايد بمدينة جوهانسبرغ رافضين مشاركة لاليلا مسوان في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل في 16 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وطالب المتظاهرون مسوان بمقاطعة المسابقة وعدم المشاركة فيها.

وقال أمين عام جناح الشباب في التحالف: "نطلب من لاليلا مسوان أن لا تشارك في المسابقة التي ستقام في بلد يعوق حقوق المرأة الفلسطينية ويمارس سياسة الفصل العنصري".

وأضاف: "عانت النساء الجنوب إفريقيات الفصل العنصري سابقاً، وليس من المناسب أن تشارك منهن ممثلة في المنافسة المقامة في إسرائيل".

وأشار إلى أن تل أبيب تعرض النساء الفلسطينيات للإيذاء والتعذيب في مخالفة واضحة لحقوق الإنسان.