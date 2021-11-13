سياسة
3 دقيقة قراءة
"المصنع".. وثائقي لـTRT يكشف علاقات فرنسا بداعش وPKK الإرهابيَّيْن
الفيلم يحمل عنوان "المصنع" وسلط الضوء على دفع شركة "لافارج" الفرنسية لصناعة الأسمنت ملايين الدولارات للتنظيمين الإرهابيين بسوريا، بعلم الاستخبارات الفرنسية.
"المصنع".. وثائقي لـTRT يكشف علاقات فرنسا بداعش وPKK الإرهابيَّيْن
الفيلم الوثائقي جاء بعنوان "المصنع" وبُثّ الجزء الأول منه الجمعة على قنوات شبكة TRT على أن يبث الجزء الثاني مساء الأحد / TRT Arabi
13 نوفمبر 2021

سلط فيلم وثائقي تركي الضوء على علاقات مشبوهة للاستخبارات الفرنسية وشركة "لافارج" عملاق صناعة الأسمنت بفرنسا بتنظيمَي PKK وداعش الإرهابيين في سوريا.

الوثائقي جاء بعنوان "المصنع" وبُثّ الجزء الأول منه الجمعة على قنوات شبكة TRT، على أن يبث الجزء الثاني مساء الأحد.

ومن خلال وثائق وشهود عيان كشف الفيلم في الجزء الأول عن دفع عملاق صناعة الأسمنت المقربة من الحكومة الفرنسية عشرات الملايين من الدولارات للتنظيمين المذكورين أثناء عملها في سوريا.

وأوضح أن دفع هذه المبالغ جاء نظير السماح باستمرار عمل الشركة الفرنسية التي كان مصنعها على بعد 50 كم جنوبي مدينة "عين العرب" في سوريا، لافتاً إلى أن ذلك كان يجري بعلم من الاستخبارات الفرنسية.

ومن خلال وثيقة خاصة بالشركة ويعود تاريخها لعام 2011، ثبت أنها دفعت ملايين الدولارات لتنظيم PKK الإرهابي إما تحت اسم تبرعات وضرائب أو مقابل إطلاق سراح عمال لها.

مراسلات إلكترونية خاصة بمديرَي الشركة توصلت إليها TRT كشفت عن دفع "لافارج" بين عامَي 2013-2014 عشرات آلاف اليوروهات لداعش الإرهابي شهرياً لمواصلة نشاطه في البلاد.

كما كشفت المراسلات نفسها عن أن الشركة كانت تشتري نفطاً خاماً بملايين الدولارات من التنظيم الإرهابي الذي كان يسيطر على آبار النفط بسوريا.

الفيلم الوثائقي أوضح كذلك أن فرنسا كانت تدعم تلك العلاقات المشبوهة للشركة، لافتاً إلى أن وزير خارجيتها آنذاك لوران فابيوس كان أشار على نائب رئيس "لافارج" كريستيان هيرولت في تلك الفترة بضرورة بقاء الشركة في سوريا.

وبيّن الفيلم كذلك أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كان قد عقد مباحثات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد حول دخول الشركة السوق السوري.

و"لافارج" يجري تمويلها من قبل 16 بنكاً مثل الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بالإضافة إلى لبنان والأردن والدنمارك، إلا أن البنك الثاني يوفر 45% من تمويل الشركة.

جدير بالذكر أن وكالة الأناضول كانت حصلت من قبل على وثائق تثبت علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل الشركة المذكورة لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت الوثائق أن وحدات الاستخبارات الداخلية والخارجية والعسكرية في فرنسا كانت تمد باستمرار بمعلومات حول علاقة "لافارج" التي تعتبر أكبر مصنع للأسمنت في العالم بالتنظيم الإرهابي.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي لم تتبنَّ محكمة النقض الفرنسية حكماً استئنافياً يقضي بإلغاء الاتهام بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" الموجهة إلى شركة "لافارج" على خلفية أنشطتها في سوريا، وقررت إلغاءه.

وكانت لافارج أقرت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة السورية التابعة لها هي التي دفعت الأموال إلى التنظيمين الإرهابيين لمواصلة عملها في هذا البلد العربي بعد 2011، إلا أنها ترفض تهماً وُجهت إليها.

وشكَّل قرار محكمة النقض التي تعتبر أعلى هيئة قضائية فرنسية، انتكاسة كبيرة للشركة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us