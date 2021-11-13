قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان السبت إن وزير الخارجية وانغ يي طالب نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بعدم "إرسال إشارات خاطئة" إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان.

وتطرق الوزيران أيضاً إلى الاجتماع الافتراضي المقرر عقده بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين.

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعاً افتراضياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الاثنين المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في بيان لها الجمعة إن "الزعيمين سيبحثان سبل إدارة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول، إضافة إلى سبل العمل المشترك في المجالات، إذ تتطابق مصالحنا".

وأكدت بساكي أن بايدن "سيؤكد بوضوح نوايا الولايات المتحدة وأولوياتها، وسيتحدث بشكل واضح وصريح عن قلقنا الخاص تجاه الصين".

يشار إلى أن العلاقات الأمريكية-الصينية شهدت توترات صاعدة مؤخراً بشأن تايوان والتجارة وحقوق الإنسان.​​​​​​​