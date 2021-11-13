سياسة
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هل تفرض الولايات المتحدة عقوبات على استثمارات الإمارات الجديدة بسوريا؟
علّق مسؤول في الخارجية الأمريكية على قرار الإمارات بناء محطة طاقة شمسية بريف دمشق، قائلاً إن بلاده لم ترفع عقوباتها عن النظام السوري وإن الاستثمارات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري ليست مستثناة من العقوبات.
هل تفرض الولايات المتحدة عقوبات على استثمارات الإمارات الجديدة بسوريا؟
في وقت سابق من هذا الأسبوع التقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق / Reuters
13 نوفمبر 2021

نقلت قناة الحرة الأمريكية عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح أن بلاده لم ترفع عقوباتها عن النظام السوري، رداً على قرار الإمارات بناء محطة طاقة شمسية في ريف دمشق.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "في حين أن المساعدات الإنسانية إلى سوريا مستثناة من العقوبات فإن استثمارات أخرى عديدة بالمناطق الخاضعة لسيطرة النظام ليست مستثناة".

وكان النظام السوري أعلن الخميس إبرام عقد مع مجموعة شركات إماراتية لبناء محطة للطاقة الشمسية في إحدى ضواحي دمشق.

وحسب وسائل إعلام تباعة للنظام السوري، سيجري إنشاء محطة الطاقة الشمسية في ضاحية وديان الربيع شرقي دمشق، وسيستغرق بناؤها عامين، ومن المقرر أن تنتج 300 ميغاواط بأقصى طاقتها.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع التقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، وقال مكتب الأسد إنهما بحثا سبل تطوير التعاون وفرص الاستثمار خلال الاجتماع الثلاثاء.

وأعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2018 لكن العلاقات ظلت فاترة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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